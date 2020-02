Oscary ovládl korejský film Parazit. Uspěli Zellwegerová, Pitt i Phoenix, Češi nikoli

Mimořádným úspěchem černé komedie Parazit, satirou o kapitalismu i rozdílech mezi chudými a bohatými, skončilo v noci na pondělí udílení Oscarů. Film režiséra Pon Džun-hoa nejenže vynesl Jižní Koreji její první sošku v historii amerických cen, ale především získal ocenění pro režii a nejlepší snímek. To se Parazitovi podařilo jako prvnímu dílu natočenému v jiném jazyce než angličtině.

S prázdnou neodešly ani válečné 1917 režiséra Sama Mendese, které získalo tři ceny, nebo Tenkrát v Hollywoodu od Quentina Tarantina, jež zajistilo prvního hereckého Oscara Bradu Pittovi. Se čtyřmi trofejemi je však vítězem večera Parazit, který již vloni obdržel Zlatou palmu na festivalu v Cannes.

Padesátiletý Pon Džun-ho, v anglické transkripci Bong Joon-ho, na jeviště hollywoodského Dolby Theatre přišel čtyřikrát a vždy využil tlumočnice. "Psaní scénářů je osamělá činnost. Nikdy nepíšeme proto, abychom reprezentovali svou zemi. Ale tohle je první Oscar pro Jižní Koreu," zdůraznil poprvé, když přebíral cenu za nejlepší původní scénář.

"Jsem připraven pít do zítřejšího rána," zvolal Korejec, když se vrátil pro druhého Oscara, tentokrát pro nejlepší zahraniční film. I novináři britského deníku Guardian nebo amerických New York Times, kteří přenos komentovali on-line, však v tu chvíli tipovali, že tím vítězné tažení Parazita končí.

Nad pátou ranní však Pon Džun-ho získal i cenu za režii a nakonec přidal i tu hlavní pro film roku. Parazitovi se to podařilo jako prvnímu dílu natočenému v jiném jazyce než angličtině.

"Na škole jsem studoval filmy Martina Scorseseho," vystřihl Pon Džun-ho poklonu svému americkému kolegovi, který byl s dobovou gangsterkou Irčan nominován na 10 Oscarů, avšak neobdržel ani jednoho. "Nemám slov. Nikdy by mě nenapadlo, že se tohle může stát. Jsme tak šťastní," děkoval Pon.

Tomu se producenti v závěru ceremoniálu pokusili krátkým zhasnutím světel naznačit, že mluví příliš dlouho. Diváci v prvních řadách však hlasitou reakcí dali najevo, že si přejí, aby korejská delegace své projevy dokončila.

Pon Džun-ho patří k vlně tvůrců, kteří za uplynulé dvě dekády vytvořili obraz novodobé jihokorejské kinematografie coby vulkánu, v němž se perou všechny různé žánry i tvůrčí přístupy.

Vítězný Parazit vypráví o chudé rodině coby sociálním parazitovi, kterému jako hostitelský organismus poslouží jiná, bohatší domácnost. "Je to ten typ filmu, který nevyhlašuje revoluci ani nehalasí, že je vše na světě špatně. Přesto se trefuje do podstaty dnešního konzumního života, v němž se svět nedělí na jednoduché hodnotové póly," napsal kritik Aktuálně.cz Tomáš Stejskal.

Češi na letošních Oscarech získali dvě nominace, ani jednu ale neproměnili. Za výpravu válečné satiry Králíček Jojo byla navržena filmová architektka Nora Sopková, v kategorii ale vyhrálo Tenkrát v Hollywoodu. A neuspěla ani studentka pražské FAMU Darja Kaščejevová s krátkometrážní animovanou Dceru, místo níž porotci dali přednost titulu Hair Love (Láska k vlasům).

Za nejlepší herečku akademici označili Renée Zellwegerovou. Ztvárnila Judy Garlandovou ve snímku, jejž tento týden začnou promítat česká kina. "I když Judy Garlandová ve své době tuhle cenu nezískala, právě teď jí tímhle oceněním vzdáváme hold, a završujeme tak, co jsme začali na place," poděkovala Zellwegerová.

Oscara za nejlepší mužský herecký výkon získal Joaquin Phoenix, představitel komiksového antagonisty Jokera, kterého před ním zpodobili Jack Nicholson nebo Heath Ledger. Oproti nim Phoenix pojal Jokera jako frustrovaného stand-up komika, který kvůli duševní poruše propuká v nekontrolované výbuchy smíchu.

Phoenix měl také nejdelší a nejpolitičtější projev ze všech oceněných, když na Oscarech hovořil o genderové nerovnosti, rasimu nebo právech zvířat. "Drancujeme svět o jeho přírodní bohatství," řekl Phoenix, který rozsáhle hovořil třeba o uměle oplodňovaných krávách a mléku, které jim lidé berou.

"Bojíme se, že udělat změnu by znamenalo něco obětovat," konstatoval Phoenix, podle nějž jsou však lidé tvůrčí a umí ocenit druhou šanci, zvlášť když jde o překonání nepravostí. "Pokud o záchranu budeme usilovat s láskou, mír se dostaví," zakončil Phoenix.

Svého prvního hereckého Oscara hned zkraje večera přebral šestapadesátiletý Brad Pitt za výkon ve vedlejší roli kaskadéra. Toho ztvárnil v Tenkrát v Hollywoodu, loňském letním filmu Quentina Tarantina. "Řekli mi, že mám jen 45 vteřin, což je o 45 vteřin víc než John Bolton," zažertoval Pitt v narážce na to, že americký Senát při nedávném projednávání impeachmentu prezidenta Donalda Trumpa nevyslechl jeho někdejšího bezpečnostního poradce.

Brad Pitt sošku věnoval režisérovi Tarantinovi. "Bez tebe by byl filmový průmysl o hodně sušší," řekl a dále vyzdvihl hereckého kolegu Leonarda DiCapria nebo obecně nasazení kaskadérů v branži. Vzpomněl také, jak ho rodiče jako malého brali do autokina na westerny jako Butch Cassidy a Sundance Kid, nebo jak později sedl do auta a přestěhoval se do Hollywoodu. "To bylo Tenkrát v Hollywoodu. Trefný název," prohlásil Pitt, který dosud získal Oscara jen jako jeden z producentů historického 12 let v řetězech.

Coby herečka ve vedlejší roli letos uspěla Laura Dernová. V komorním dramatu Manželská historie, vyrobeném videotékou Netflix, hraje tvrdou a manipulativní rozvodovou právničku. "Říká se, že někdy je lepší své herecké idoly nepoznat. Ale pokud máte opravdovou kliku, vašimi hereckými idoly jsou rodiče," poděkovala třiapadesátiletá Dernová, která je dcerou herců Diane Laddové a Bruce Derna.

Oscara za scénář dle předlohy si odnáší novozélandský režisér Taika Waititi, nedávný host karlovarského festivalu a autor také v Česku natáčeného Králíčka Jojo. Muž náležící k etniku Maorů, což jsou původní polynéští obyvatelé Nového Zélandu, povzbudil všechny děti s domorodými kořeny, které "se chtějí věnovat umění, tančit nebo psát příběhy", protože "všichni vyprávíme nějaký originální příběh a všichni to můžeme dotáhnout až sem", jak řekl.

"Kia mihi", rozloučil se Waititi maorským výrazem pro "děkuji".

Nejlepší soundtrack má dle akademiků Joker, k němuž hudbu - stejně jako k loňské televizní minisérii Černobyl - vymyslela islandská violoncellistka a skladatelka Hildur Guðnadóttir. "Ráda bych vzkázala všem ženám, matkám a dcerám, které cítí, jak se z nich ta hudba dere ven: vezměte si slovo. Potřebujeme vás slyšet," apelovala Islanďanka, která Oscara za hudbu získala jako třetí žena v historii.

V dokumentární kategorii uspěl snímek The American Factory (Americká fabrika), jejž jako svůj debut vyprodukovala společnost Higher Ground bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy a první dámy Michelle Obamové.

Snímek sleduje převzetí zkrachovalé americké automobilky General Motors čínskou firmou. "Pracující lid to dnes má těžší a těžší. Věříme, že věci budou lepší, až se všichni dělníci světa sjednotí," zvolali při přebírání Oscara dokumentaristi Steven Bognar a Julie Reichertová.

Cenu za kameru si odneslo válečné 1917, které natočil sedmdesátiletý Angličan Roger Deakins. Je to jeho druhý Oscar, prvního obdržel před několika lety za sci-fi Blade Runner 2049.

Nejlepší filmový i zvukový střih mělo drama ze závodního prostředí Le Mans '66. Sošku za make-up získali tvůrci Bombshell, vyprávějícího o obvinění zakladatele televize Fox News Rogera Ailese ze sexuálního obtěžování.

Nejlepším krátkometrážním hraným filmem je The Neighbors' Window (Okno u sousedů) režiséra Marshalla Curryho. V kategorii nejlepší kostýmy zvítězila Jacqueline Durranová, jež pracovala na historických Malých ženách.

Sošku za krátkometrážní dokument si odnesl Learning to Skateboard in a Warzone If You're a Girl (Jak se naučit jezdit na skateboardu za války, když jste navíc holka), které v Afghánistánu natočila Carol Dysingerová.

Udílení Oscarů se podruhé v řadě obešlo bez hlavního moderátora, u mikrofonu se tak střídaly různé celebrity včetně herce Keanu Reevese nebo Rebel Wilsonové a Jamese Cordena. Ti dorazili v převlecích z nedávného filmového muzikálu Cats, vysmívaného za digitální kočičí srst svých představitelů.

"Jako někdo, kdo hrál v Cats, můžeme bezpečně říct, že nikdo nedocení význam triků tak jako my," zavtipkovali herci předtím, než předali cenu za triky autorům válečného 1917.

Součástí večera bylo i několik hudebních vložek. Svou píseň z Toy Story 4: Příběhu hraček u klavíru zazpíval Randy Newman, Angličanka Cynthia Erivo uvedla song Stand Up z nominované historické Harriet. Aplaus sklidil Elton John za provedení písně (I'm Gonna) Love Me Again z filmu Rocketman, který vypráví o jeho životě. Krátce nato právě tento song získal Oscara pro nejlepší píseň.

Billie Eilish se svým bratrem Finneasem O'Connellem za klavírem nakonec nezazpívala song pro novou bondovku, na němž v těchto týdnech pracují, nýbrž hit Paula McCartneyho Yesterday. Stalo se tak v části ceremoniálu připomínající nedávné zesnulé tváře showbyznysu. Teprve osmnáctiletou zpěvačku kromě piana doprovodil orchestr.

Prostor v průběhu ceremoniálu měl také raper Eminem. Připomněl svůj hit Lose Yourself, za nějž získal Oscara před 17 lety. Ne všechny jeho vystoupení zaujalo. Na sociálních sítích se okamžitě rozletělo video zachycující, jak při Eminemově účinkování v hledišti klimbal režisér Martin Scorsese.

Když orchestr zahrál ukázky z filmů nominovaných za nejlepší soundtrack, poprvé v historii Oscarů jej vedla žena - Irka Eimear Nooneová, známá nahráváním hudby k počítačovým hrám jako Diablo III nebo Starcraft II.

Oscarový ceremoniál vysílala Česká televize, i když ne on-line. Zkrácený záznam uvede ještě v pondělí ve 20.20 hodin na kanálu ČT art.