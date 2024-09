Slabý, ponurý, hrdina už není nebezpečný. Kritici v Benátkách popravili film Joker 2

K nejočekávanějším titulům letošního podzimu patřil film Joker: Folie à Deux, který měl tuto středu večer světovou premiéru na benátském festivalu. Kvůli pokračování oscarového dramatu z roku 2019 se do italského města sjeli fanoušci zpěvačky Lady Gaga, která tu dostala jednu z hlavních rolí. První reakce jsou však negativní.

První díl Jokera z roku 2019 přitom v Benátkách získal hlavní cenu Zlatého lva a rok nato 11 nominací na Oscara, z nichž dvě proměnil. Uspěli Joaquin Phoenix za ztvárnění jednoho z nejkontroverznějších padouchů v komiksovém světě DC a skladatelka Hildur Guðnadóttir, jež obdržela ocenění za nejlepší soundtrack. Vedle toho film slavil úspěch u diváků, celosvětově utržil přes miliardu dolarů.

Také pokračování nazvané Joker: Folie à Deux se nyní uchází o hlavní festivalovou cenu. "Tentokrát to více prožívám a jsem nervóznější. Je lehčí uspět s novinkou," říká Todd Phillips, který se opět chopil režie. Přiznává, že od pokračování diváci obvykle čekají víc.

Do hlavních rolí Phillips obsadil znovu Joaquina Phoenixe a poprvé v sérii Lady Gaga. Oba ve filmu i zpívají, například píseň Get Happy známou v podání Judy Garland nebo songy That's Entertainment a For Once in My Life. Vždy je doprovázel jen pianista mimo záběr. "Hudbu používáme tak, aby postavám opravdu poskytla způsob, jak vyjádřit to, co chtějí říct, když dialogy a scéna nestačí," poznamenává Lady Gaga.

Podle ní však novinku nelze označit za hudební komedii. "Bylo to tak, že jednou se mi ve snu zdálo, jak v roli Jokera zpívám a tančím. Tak jsem zavolal Toddu Phillipsovi, jestli by to nebyl zajímavý nápad," objasňuje Joaquin Phoenix, jak tvůrce napadlo přidat tuto rovinu do filmu. Jeho součástí jsou také taneční choreografie, například valčík v dešti, zmiňuje agentura AP.

Zájem o Lady Gaga

Právě známá americká zpěvačka Lady Gaga, která film do Benátek přijela osobně uvést, vzbudila největší zájem fanoušků. Někteří dokonce nocovali u festivalového areálu, aby celebritu zahlédli.

Joaquin Phoenix a Lady Gaga ve středu řekli, že do svých rolí potřebovali výrazně zhubnout. Striktní dietu museli dodržovat i během náročného natáčení. "Když měl fakt hlad, krmili jsme ho borůvkami," prohlásila Lady Gaga o stravovacím režimu svého filmového partnera Phoenixe. Ten už kvůli prvnímu dílu shodil více než 20 kilogramů, nyní to zřejmě bylo o něco méně. "Teď už je mi ale devětačtyřicet a potřetí už bych to asi dělat nechtěl," konstatuje Joaquin Phoenix.

Víc o své dietě mluvit ve středu nechtěl. Herec zpětně lituje, že při premiéře prvního snímku tématu poskytl neúměrně velký prostor, vysvětluje agentura AP.

Film z roku 2019 ukázal, jak se nájemný klaun a neúspěšný stand-up komik Arthur Fleck snaží najít své místo v roztříštěné společnosti města Gotham. V důsledku špatných rozhodnutí se mění v nelítostného zabijáka Jokera, který rozvíří vlnu násilí.

Novinka začíná v Arkhamově ústavu pro duševně narušené zločince, kde Flecka čeká soud za vraždu z konce prvního filmu. Tady se seznamuje s další místní svěřenkyní, Harley Quinn hranou Lady Gaga, a začne ji považovat za svou osudovou lásku.

Film je jedním z 21 titulů, jež na benátském festivalu soutěží o hlavní cenu Zlatý lev. Vítěz bude znám v sobotu. Do českých kin novinka dorazí 3. října. Folie à deux z podtitulu pokračování je označení pro indukovanou duševní poruchu, sdílené přeludy, klamy či bludy, doslova šílenství ve dvou.

Zatímco první díl měl rozpočet okolo 60 milionů dolarů, do pokračování studio investovalo přes 200 milionů dolarů, v přepočtu více než 4,5 miliardy korun, napsal web Variety.com.

Negativní ohlasy

První reakce tisku jsou však spíše negativní. Pokračování se nese v jiném duchu než původní Joker, jehož příznivce by novinka mohla zklamat, shodují se kritici.

Podle serveru Variety.com se film odehrává prakticky jen ve věznici a u soudu. Škodí to jeho dynamice. "Mezi těmito zdmi se toho děje jen velmi málo, což snímek snižuje na stísněné psychodrama," napsal server, podle nějž navíc protagonista zevšedněl. "Je tu spousta scén, kde se Arthur oblečený jako Joker hájí u soudu, zpívá to či ono, občas ve fantazijních výjevech, které se možná odehrávají v jeho hlavě. Ale už není nebezpečný. Nesnaží se nikoho zabít, ani nevede revoluci," kritizuje web.

Za "ponurou, vlažnou a zbytečnou dřinu" označuje novinku britská BBC. Podle ní muzikálová čísla příběh spíše brzdí a přestože film trvá přes dvě hodiny, dělá dojem, že režisér Todd Phillips neměl o čem vyprávět.

"Na film, který trvá dvě a čtvrt hodiny, vypadá Joker: Folie à Deux příběhově trochu slabý a místy nezáživný," přitakává server The Hollywood Reporter, podle nějž si někteří diváci možná také budou stěžovat, že tvůrci dostatečně nevyužili potenciálu Lady Gaga. "Komerčně to určitě bude úspěch. Ale těžko si představit, že by tenhle film kdovíjak nadchnul fanoušky Batmana," varuje server.

Deník Le Monde oceňuje herecký výkon Joaquina Phoenixe jako pamětihodný. "Jinak je ale v tomto trochu zdlouhavém a strojeném představení jen málo nápaditosti," míní.

Video: Trailer z pokračování Jokera