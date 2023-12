Koruna. Jeden z nejzajímavějších seriálů skončil jako nudná propaganda

Peter Morgan vždy obdivoval britskou královskou rodinu, dříve ale s kritickým odstupem. Jeho seriál Koruna roky fascinoval mnohoznačným uchopením historie anglické monarchie. Poslední dvě série jsou však pouze její obhajobou, mnohdy poskládanou z bulvárních historek. Platí to také o závěrečných epizodách šesté řady, které lze od uplynulého víkendu vidět ve videotéce Netflix.

To, že Koruna byla čerstvě nominována na Zlatý glóbus za nejlepší televizní drama, nesvědčí o jejích kvalitách. Spíše o tom, že porotci amerických cen si seriály vybírají konzervativně, občas přehlédnou zjevné klenoty jako dříve The Wire - Špínu Baltimoru či z posledních let Můžu tě zničit a rádi vícekrát za sebou vyzdvihnou oblíbence. K nim patří Koruna.

Zlatý glóbus získala hned úvodní řada z roku 2016, která poprvé okouzlila publikum spekulativním pojetím příběhu královny Alžběty II. a její rodiny. Podruhé uspěla čtvrtá sezona, uvedená během pandemie. V té se objevila oblíbená herečka Gillian Anderson jako bývalá premiérka Margaret Thatcher. Seriál ji nedémonizoval, přitom dokázal ukázat, jak se její politika škrtů podepsala na britských chudých.

Už následující pátá série však měla špatné recenze. Morgan, který drtivou většinu epizod napsal sám, v ní jednu z nejzajímavějších postav příběhu, princeznu Dianu tragicky zesnulou v roce 1997, zvěčnil pomocí jí často přisuzovaných nelichotivých stereotypů. A v líčení jejího příběhu se rozhodl být loajální k princi Charlesovi, tedy dnešnímu králi Karlovi III. Dříve nuancovaně vykreslenou Alžbětu II. navíc začal zobrazovat jako starou ženu zmatenou měnícím se světem.

Morganova dřívější schopnost vyprávět příběh tak, aby si ho divák mohl vykládat vícero způsoby, zmizela a bohužel se nevrátila ani v aktuální šesté sezoně.

Superkrálovna

Poslední část Koruny služba Netflix podobně jako vloni pokračování sci-fi Stranger Things rozdělila na dvě části. První polovinu zveřejnila minulý měsíc, posledních šest epizod nyní.

Už toto rozhodnutí podtrhuje, že Morgan si tak moc neuměl poradit s postavou princezny Diany skvěle hranou Elizabeth Debicki, až její příběh téměř kompletně oddělil od zbytku rodiny. Konec jejího krátkého života vyplňuje první čtyři díly, načež se Morgan nejspíš s úlevou vrací ke "svému" seriálu o teď už dokonalé královně.

Jako loajální roajalista vykresluje princeznu, která byla mezi Angličany populární, coby nejvýraznější narušitelku obrazu Alžběty II. a zosobnění koruny. Že hlavním zdrojem fascinace historickou látkou pro něj byla právě schopnost někdejší královny "splynout" se symbolem monarchie, v závěru stvrzují slova prince Philipa o tom, že jeho žena byla připravená se koruně obětovat už při narození.

Sama Alžběta, v poslední fázi života hraná Imeldou Staunton, pak v rozhovoru se sebou samou utrousí, že všichni ostatní ve službě vlasti ztropili svinčík, jen ona ne.

O lady Dianě víme, že zemře pronásledovaná paparazzi při autonehodě v centru Paříže. Morgan k ní od začátku nové sezony přistupuje s pochopením, až pietou. Její období princezny z Walesu skončilo a tvůrce zřejmě necítil důvod pokračovat v ukázkách princezniny nevyzrálosti, povrchnosti a sklonů k hysterii.

První čtyři epizody se však opět nezaměřují na její kvality, ale na protivnou snahu egyptského miliardáře Mohameda Al-Fayeda, kterého hraje Salim Dau, oženit s Dianou svého syna Dodiho. Právě tomuto úsilí také Morgan přičítá princezninu smrt: nehoda v Paříži byla nejspíš chybou Al-Fayedova bezpečnostního týmu, jehož schopnosti omezovala nevyzpytatelná rozhodnutí klientů.

Peter Morgan ani náznakem nekritizuje roli královské rodiny v Dianině skonu - přitom by se například mohl ptát, zda matka dvou mladých princů neměla mít na veřejnosti lepší ochranku, aby se nemusela spoléhat na Al-Fayedovy bodyguardy.

V předvečer její smrti se seriál věnuje vztahu mezi otcem řízeným i utlačovaným Dodim a chápavou Dianou, která mu dodává odvahu se vzepřít. Tato dramaturgická volba bohužel ústí ve velmi nudnou podívanou. Navíc založenou pouze na těch bulvárnějších a spekulativnějších aspektech příběhu. První čtyři epizody nové řady jsou zrovna tak povrchní jako bulvární noviny.

V rozhodnutí dát smrt dvojice za vinu Mohamedu Al-Fayedovi navíc někteří angličtí recenzenti spatřují orientalismus, tedy stereotypní zkreslování v tomto případě Arabů, kteří v mnoha západních filmech či seriálech zastávali role antagonistů. Morgan potřeboval obětního beránka a egyptský podnikatel byl první na ráně.

2:43 Poslední epizody šesté řady Koruny už jsou na Netflixu s českým dabingem i titulky. | Video: Netflix

Schválit vlastní pohřeb

Nejhorším tvůrčím rozhodnutím však bylo nechat Dianu a Dodiho, aby se na obrazovce naposledy objevili jako duchové. Nejen proto, že je to kýč. Princezna svá poslední slova adresuje královně, které i po smrti opakuje, že v monarchii nechtěla způsobit neklid. Umírá tedy jako potížistka.

Alžběta ani duchovi Dianě nedokáže odpustit. V dalších šesti epizodách však naštěstí dostává zpět svůj prostor, přestává být trucovitou důchodkyní a seriál se více méně vrací do starých kolejí. Znamená to návrat k dřívějším vedlejším tématům a načatým kapitolám: královnině vztahu se sestrou Margaret, která v poslední sezoně umírá stejně jako jejich matka. A dojde také na Alžbětinu věčnou obavu, že monarchie bude odsunuta na druhou kolej. Tentokrát by z ní nevýznamnou figurku mohl chtít udělat nový premiér Tony Blair. Morgan už se mu jednou věnoval - před 17 lety napsal scénář k filmu Královna, v němž byl právě Blair Alžbětiným hlavním rádcem, když po Dianině smrti čelila propadu popularity.

Závěrečných šest epizod Koruny je především o pozvolném přibližování smrti. Až na linku věnovanou mladému princi Williamovi, kterého hraje Ed McVey, a jeho smutku po matčině smrti, nervozitě z obliby, již po ní zdědil, i vztahu s Kate Middleton v podání Meg Bellamy.

Alžběta II. po událostech zobrazených v seriálu žila a vládla ještě dalších 16 let. Morgan se však rozhodl události z této doby nezpracovávat, protože jsou příliš čerstvé.

Přestože končí v jejích 80 letech, neodolal touze dovést příběh do fáze, kdy postavy včetně královny bilancují její období na trůnu.

Poslední epizoda - kterou stejně jako historicky první dvě režíroval Stephen Daldry - dokáže připomenout Morganovy nejlepší scenáristické nápady zdůrazňující absurditu lidského života zasvěceného monarchii, když hlavní postavu nechává schválit plány na vlastní pohřeb. Ten je jí předveden pomocí několikametrového modelu ulice The Mall vedoucí k Buckinghamskému paláci, zaplněné sešikovanými vojáky ve smutečních uniformách.

Přesto se její odcházení nakonec pateticky vleče. Závěrečné díly ohraničené Dianinou smrtí a absurdně brzy vyhlíženým odchodem královny jsou tak moc zatěžkané vším prožitým utrpením a opakováním už řečeného, že Koruně schází energie.

I princové William a Harry jako by vyrůstali pouze ve smutku a tíze nepřiměřených očekávání. Ani šťastná love story toho staršího s Kate Middleton nedokáže odlehčit temnou poslední sezonu. Když spolu tihle dva skončí, všichni jako by si především oddechli, že se v rodině po dlouhé době něco povedlo.

Portál do jiného světa

Jediné momenty, kdy Koruna září někdejší energií, jsou ty, které už jsme bohužel viděli. Jen v trochu jiné verzi. Jako když si panovnice vzpomene, proč je tak populární, a všem přítomným včetně Tonyho Blaira vysvětlí, co je podstatou koruny. "Lidé chtějí něco, co je přesahuje, co je transportuje do jiného světa. Ne něco, co je podrží v tomhle světě, který dobře znají," říká sebevědomě žena, jejíž jediná vážná protivnice - okouzlující davy schopností porozumět jim v jejich každodennosti - je tou dobou už pár let mrtvá.

Seriál kdysi šokoval například zmínkou o sestřenicích Alžběty II., které kvůli jejich mentálnímu handicapu rodina "uklidila" do přeplněného skotského sanatoria a posléze prohlásila za mrtvé. Nyní tatáž Koruna končí opakováním a dohráváním výhradně obdivných motivů.

Dříve se mohlo zdát, že Peter Morgan vypráví o politicky nevýznamné instituci, jejíž "zaměstnanci" trpí svým životním údělem, a nechává nás přemýšlet nad jejím opodstatněním. Teď už britskou monarchii pouze chválí. A vyslovuje pochybnost, zda ti, kteří zůstali naživu, mohou v oficiální roli někdy excelovat tak jako Alžběta II.

O princi Andrewovi, jehož přátelství se sexuálním delikventem manipulujícím s nezletilými dívkami Jeffreym Epsteinem před několika lety plnilo titulní strany novin, se poslední epizody téměř nezmiňují. Přitom by bylo o čem vyprávět - začátkem loňského roku se královnin druhorozený syn finančně vyrovnal s Američankou, kterou dle jejího tvrzení sexuálně i fyzicky napadl poté, co mu ji Epstein "zprostředkoval".

Skandál sice vyšel najevo až v době, kterou Koruna nepokrývá. Existuje ale mnoho jiných nepříjemných skutečností, které Peter Morgan v posledních sezonách nekomentuje, zatímco v těch dřívějších se nezdráhal zopakovat staré kontroverze týkající se i prince Philipa.

Tahat znovu na světlo půl století staré aféry je samozřejmě snazší než zobrazovat ty novější. Větší roli v proměně seriálu však nejspíš bude hrát osobní vývoj Petera Morgana. Dnes šedesátiletý britský dramatik a scenárista, který byl ženatý s Annou Carolinou Schwarzenberg, dcerou nedávné zesnulého českého politika Karla Schwarzenberga, ho v roce 2017 popsal britským Radio Times. "Když jsem začal psát, byl jsem proti monarchii, ale od té doby jsem úplně obrátil," řekl.

Lidsky je to pochopitelné. I sympatické. Autorsky se však Morgan objektem svého zájmu nechal pohltit.