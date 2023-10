V poslední řadě Koruny se William seznámí s Kate. Netflix rozdělí seriál na dvě části

Šestou a poslední řadu seriálu o britské monarchii Koruna rozdělí videotéka Netflix na dvě části. Tu první uvede 16. listopadu, druhou 14. prosince. Firma to oznámila v pondělí večer, když z očekávaného završení ságy zveřejnila teaser trailer.

Video připomíná, jak se v roli královny Alžběty II. postupně vystřídaly Claire Foy, Olivia Colman a její současná představitelka Imelda Staunton. "Koruna je symbolem stálosti. Je to něco, čím jste, ne to, co děláte," říká ta první. "Určitá část naší přirozené osobnosti se vždycky ztratí. Všichni jsme se obětovali. Nemáme na výběr. Je to povinnost," doplňuje Olivia Colman. Načež se na obrazovce objeví Imelda Staunton a ptá se: "Ale co život, který jsem odsunula stranou? Žena, kterou jsem odsunula stranou."

Závěrečná řada hraného seriálu o skutečných členech královské rodiny začne v roce 1997, kdy při nehodě ve Francii tragicky zemřela princezna Diana. Bylo jí 36 let. K incidentu došlo v pařížském tunelu, když se Diana v autě se svým milencem snažila ve vysoké rychlosti uprchnout bulvárnímu novináři.

V první části poslední řady čítající čtyři díly si roli Diany zopakuje australská rodačka Elizabeth Debicki. Tehdejšího prince Charlese neboli dnešního krále Karla III. se opět zhostí Dominic West, prince Philipa si znovu zahraje Jonathan Pryce. Poprvé před kamerou stanou Rufus Kampa a Fflyn Edwards, kteří ztvární malé prince Williama a Harryho.

Druhá část plánovaná na prosinec má čítat šest epizod. Ukáže, jak se William vyrovnával se smrtí své matky Diany, kterak Alžběta II. roku 2002 oslavila půlstoletí na trůně, jak se Charles tři roky nato znovu oženil nebo že další kapitolu v dějinách monarchie zahájilo seznámení prince Williama s jeho budoucí ženou Kate Middleton. Ti spolu navázali vztah jako spolužáci na Univerzitě v St Andrews v roce 2005, kdy má také seriál skončit.

V těchto epizodách už prince Williama a Harryho ztvární dospělí Ed McVey a Luther Ford, zatímco role Kate Middleton se zhostí herečka Meg Bellamy, uvádí web Deadline.com.

Nebude to poprvé, kdy Netflix rozdělí jednu řadu seriálu na dvě poloviny, aby o ni zvýšila zájem. Podobný krok firma učinila v posledních sériích sci-fi Stranger Things i fantasy Zaklínač, připomíná časopis The Hollywood Reporter.

První řada Koruny měla premiéru v roce 2016, od té doby série posbírala 69 nominací na televizní ceny Emmy, z nichž 21 proměnila včetně sošky pro nejlepší drama.

Zatím poslední, pátá řada odvyprávěla rozpad manželství princezny Diany s Charlesem. Královský pár začal žít odděleně v roce 1992, o čtyři roky později přišel rozvod. "Koruna je bez debat jedním z nejprestižnějších seriálových dramat poslední dekády. Pátá sezona však jen opakuje oblíbené motivy scenáristy Petera Morgana a těžkopádné metafory působí místy parodicky," napsalo v recenzi Aktuálně.cz.

Poslední řadu zároveň zkritizovali bývalý premiér sir John Major nebo herečka Judi Dench. Ta vyslovila obavu, aby si lidé hraný a stylizovaný příběh nezačali zaměňovat se skutečností.

"Seriál je krutě nefér k těm, které zobrazuje, a velice poškozuje obraz monarchie," napsala osmaosmdesátiletá držitelka Řádu britského impéria a vyzvala Netflix, aby před každou epizodu umístil varování, že se jedná o fikci. Videotéka to však odmítla.