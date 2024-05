Koncert proti sloučení filharmonie s divadlem v Olomouci podpořilo na 2500 lidí

Česká fotbalová sedmnáctka vstoupila do ME výhrou 5:0

Čeští fotbalisté do 17 let vstoupili do mistrovství Evropy na Kypru pohodlnou výhrou 5:0 nad domácím výběrem. Svěřenci trenéra Jiřího Žiláka ve svém prvním utkání skupiny A naprosto dominovali a…

Přečíst zprávu