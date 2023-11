Olomoučtí radní chtějí sloučit divadlo s filharmonií. Ředitel se obává propouštění

Olomoučtí radní tuto středu podpořili sloučení Moravského divadla s Moravskou filharmonií, a to při zachování dvou orchestrů. Rozhodli tak na základě varianty doporučené experty, kteří zvažovali čtyři varianty fúze.

Navržený postup radní 15. prosince doporučí ke schválení zastupitelům, oznámila Jana Doleželová z olomouckého magistrátu. K navrhované variantě má výhrady ředitel Moravské filharmonie Jonáš Harman, podle nějž by znamenala i propuštění pracovníků obou institucí.

Materiál vypracovala pražská společnost Economic Impact Art, město za to zaplatilo 240 tisíc korun. Varianta není nejúspornější, nicméně analýza ji označuje za nejefektivnější z hlediska šíře i kvality kulturní nabídky. "Kromě provozních úspor, ač ne nejvyšších z navrhovaných variant, umožní tato cesta spojené instituci dosáhnout větších výnosů mimo jiné třeba i díky lepšímu využití sálů a posílení zájezdové činnosti. V podstatě je to jediná varianta, která umožňuje nejen zachování šíře kulturní nabídky, ale také její další rozvoj," tvrdí pirátský náměstek primátora pro kulturu Viktor Tichák.

Radní se shodují, že součástí finální zřizovací listiny bude jasně definovaná pozice Moravské filharmonie Olomouc včetně její značky. U spojené instituce vedení města doporučuje zřídit garanční radu s účastí Moravské filharmonie, která by dbala na vyrovnanost dramaturgie.

"Záměr sloučení divadla a filharmonie nejprve vyvolal vlnu emocí, na jednání rady nám ale jejich ředitelé jasně potvrdili, že zachování současného stavu je dále neudržitelné," pokračuje náměstek Tichák. Podle něj je načase ukončit dlouhodobou nejistotu pracovníků obou institucí.

Ředitel Moravské filharmonie varuje, že v doporučené variantě analýza předpokládá škrt přes 30 pracovních míst, hlavně u uměleckých profesí. Poukazuje i na to, že podobný model sloučených institucí se dvěma orchestry zatím v Česku nikdo nevyzkoušel.

"Hlavním argumentem pro sloučení je především finanční úspora, která by měla činit zhruba deset až 15 milionů korun ročně na straně nákladů ze zdrojů příspěvků zřizovatele. Tohoto stavu se však dle projekce dosáhne nejdříve za čtyři až pět let takzvaného přechodného období. Toto období samostatně bude finančně nákladnější než běžný provoz, analýza to naprosto jasně deklaruje. Avšak konkrétní výpočet či odhad těchto nákladů v analýze chybí," říká Harman.

Zástupci Moravského divadla se k navrhované variantě zatím nevyjádřili. "Analýza potvrdila to, co říkáme dlouhodobě, a sice, že Moravské divadlo je podfinancované a jedno z nejchudších třísouborových divadel v České republice," konstatuje jeho mluvčí Pavlína Dočkalová.

Podle ní by výsledkem jednání měla být jasná shoda mezi uměleckou obcí a zřizovatelem, zachování maximální kulturní služby a umělecké autonomie, stejně jako zajištění co nejefektivnějšího vícezdrojového financování. "Doufáme, že výsledky dalších jednání budou v největší možné míře zohledňovat i sociální rozměr konečného rozhodnutí," doplňuje mluvčí.