Moravské divadlo se má sloučit s filharmonií, plán města kritizují Hřebejk či Suchý

Prostřednictvím otevřeného dopisu vyjadřují umělci z celé republiky nesouhlas s rozhodnutím olomoucké radnice, která chce sloučit Moravské divadlo s Moravskou filharmonií. Stát by se tak mělo k 1. lednu 2025 kvůli úsporným opatřením. Město chce obě značky zachovat. Umělci se však obávají, že to povede ke snížení kvality.

O situaci budou v pondělí jednat zastupitelé. Otevřený dopis město obdrželo, potvrdil náměstek primátora Viktor Tichák zvolený za hnutí ProOlomouc a Piráty. Výzva, kterou inicioval olomoucký senátor Lumír Kantor z opoziční KDU-ČSL, je adresovaná primátorovi Miroslavu Žbánkovi z ANO.

Dopis kritizuje plánované sloučení obou kulturních institucí. Dosud ho podepsalo sedm desítek umělců včetně dirigenta Tomáše Netopila, pěvkyně Dagmar Peckové, režisérů Václava Marhoula a Jana Hřebejka, zakladatele Semaforu Jiřího Suchého, bývalého ministr kultury Daniela Hermana z KDU-ČSL, písničkáře Jaroslava Hutky nebo zpěváka Ivana Mládka.

List reaguje na nedávné usnesení rady, jež rozhodla o dalším kroku vedoucím ke sloučení obou kulturních institucí. Padl i termín transformace. Umělci nad tím vyjadřují obavy. Poukazují, že divadlo v Olomouci existuje již přes sto sezon, zatímco Moravská filharmonie je druhým nejstarším orchestrem v republice. "Je zjevné, že ztráta svébytnosti i značky povede ke kritickému snížení umělecké a provozní kvality," stojí v dopise.

Signatáři prosazují zachování současného stavu uspořádání obou významných institucí olomoucké kultury. "Myslím, že nikdo, ani zaměstnanci, současný stav zachovat nechce. Současný stav je opravdu velmi tristní, kdy se každý rok bojuje o každou korunu, instituce strádají, potřebují více peněz a město nemá odkud je vzít. Hledáme cesty, jak současný stav, který není dobrý, zlepšit," reagoval tuto středu náměstek Tichák.

Autoři dopisu navrhují takzvané vícezdrojové financování, kdy by na chod filharmonie a divadla společně přispívaly město Olomouc, Olomoucký kraj i ministerstvo kultury. Takovou právní úpravu výhledově umožní plánovaný zákon o veřejné kulturní instituci, který chce letos předložit ministerstvo kultury.

Také podle náměstka Ticháka se o podobném modelu hovoří léta, nikdy však nebyl dotažen do konce. "Aktivně se o to snažíme, s Olomouckým krajem aktivně vyjednáváme. Nic z toho, co se bude rozhodovat v pondělí na zastupitelstvu, tato jednání nijak neohrozí. Nebudeme na zastupitelstvu rozhodovat o slučování, či neslučování, ale o tom, jakým směrem se vydat," doplňuje Tichák.

Obě kulturní instituce dlouhodobě řeší problémy s penězi. Kvůli nim musela letos Moravská filharmonie Olomouc zrušit festival s dlouholetou tradicí Dvořákova Olomouc. Náklady na mezinárodní přehlídku, jež do města přiváděla hudebníky z celého světa, se pohybovaly okolo dvou milionů korun, průměrně akci navštívilo zhruba 1400 posluchačů.

Napjatá je i ekonomická situace Moravského divadla. Podepsalo se to na dramaturgickém plánu pro příští sezonu - divadlo muselo snížit počet premiér a zároveň kvůli rostoucím nákladům zdražit vstupné zhruba o deset procent.

Podle deníku Mladá fronta Dnes olomoucká radnice uvolnila z rozpočtu Moravskému divadlu pro letošní rok 139 milionů korun, pro filharmonii to bylo 56 milionů.

S ohledem na loňské vládní rozhodnutí o desetiprocentním navýšení platů zaměstnancům v kultuře zastupitelstvo v březnu schvalovalo 17 milionů pro obě organizace, aby přežily letošní rok, uvedl list.