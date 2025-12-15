Klempíř chce v kultuře předvídatelné financování a vyšší platy

Nový ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce stabilní prostředí pro kulturní organizace, dlouhodobé a předvídatelné financování a dostupnost kultury napříč regiony. Mezi jeho priority má patřit také zlepšení platových a pracovních podmínek pracovníků v kultuře.
Uvedl to v pondělí v tiskové zprávě poté, co ho do úřadu uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) za přítomnosti odcházejícího ministra Martina Baxy (ODS). Novináři uvedení do funkce sledovali pouze zvenku. Klempíř je 19. ministrem kultury v historii samostatné České republiky.
Kulturu Klempíř označil za národní poklad. "Je to hodnota, která nás spojuje, formuje naši identitu a dává smysl společnému prostoru, ve kterém žijeme. Chci, aby byla dostupná ve všech regionech a aby stát využíval všechny dostupné nástroje k její systematické a dlouhodobé podpoře," uvedl Klempíř.
Dvaašedesátiletý Klempíř se minulý týden před svým jmenováním ministrem na schůzce s prezidentem Petrem Pavlem věnoval financování veřejnoprávních médií, České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Řekl poté, že se s hlavou státu shodli na nutnosti zachovat v maximální možné míře jejich nezávislost. Současně připustil, že v nové vládní koalici ANO, SPD a Motoristů jsou různé názory na rušení nebo na změny dosavadních televizních a rozhlasových poplatků. Už na začátku října Klempíř na síti X uvedl, že sloučení těchto veřejnoprávních médií, které někteří navrhují, vnímá jako nevýhodné.
Nezávislost veřejnoprávních médií zajistila podle Klempířova předchůdce Baxy legislativa takzvanou velkou a malou mediální novelou, které platí od letoška. Podle Baxy se v uplynulých čtyřech letech podařilo různými kroky zajistit budoucnost kulturní sféry. Uvedl to v bilanční zprávě na webu resortu.
"Nastupujícímu ministru bych řekl, že je třeba se věnovat tomu, aby priority ministerstva kultury měly dostatečný ohlas v rámci vlády," řekl Baxa. "Myslím, že jsme absolvovali skoro nadstandardní způsob předání. Minulý týden jsem uspořádal velkou prezentaci činnosti ministerstva kultury, měli jsme i osobní setkání a předání proběhlo velmi dobře," dodal.
Programové prohlášení vlády ANO, SPD a Motoristů slíbilo výrazné navýšení platů lidem pracujícím v kultuře a zavázalo vládu obnovením spolupráci s odborovými svazy v kultuře.
"Kulturní instituce potřebují jistotu, nikoliv nervózní prostředí krátkodobých grantů," uvedl v pondělí Klempíř. Po schůzce s prezidentem také zmínil, že se mu nelíbí přílišný umělecký aktivismus.
Klempíř je spoluzakladatelem, dlouholetým frontmanem a textařem funkové kapely J.A.R., která vznikla na podzim 1989. Po letošním oznámení kandidatury za Motoristy do Sněmovny s ním zbylí členové J.A.R. ukončili spolupráci. Klempíř také před šesti lety časopisu Reflex přiznal, že ho od února 1984 do září 1985 pod krycím jménem Olda využívala k získávání informací vydíráním komunistická Státní bezpečnost (StB). Spolupráci se mu podařilo po půldruhém roce rozvázat.
