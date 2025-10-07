Hudba

V případě nabídky bych vzal post ministra kultury, říká hudebník Oto Klempíř

před 2 hodinami
Muzikant Oto Klempíř (za Motoristy) by v případě nabídky vzal post ministra kultury. Odpověděl to v úterý 7. října na dotaz ČTK. Má podporu čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Ten v pondělí v České televizi řekl, že Klempíř by byl perfektním ministrem kultury.
Hudebník, textař a scenárista Oto Klempíř. | Foto: Vojtěch Gross

Předseda Motoristů Petr Macinka by podle Turka naopak byl skvělým ministrem životního prostředí. Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš možné personální obsazení příští vlády zatím nekomentuje.

"Když mi nabídnou post ministra kultury, budu poctěn a vezmu to," napsal dnes ČTK Klempíř.

V pondělí na síti X zveřejnil svou vizi toho, co by se mělo stát s Českou televizí a Českým rozhlasem. Jejich sloučení, které někteří navrhují, vnímá jako nevýhodné. Podle něj by se ale obě veřejnoprávní média měla na povolební dobu a výzvy dobře připravit, naplánovat vlastní rozvoj i programovou skladbu a najít "vyvážený koktejl pro všechny". Považuje za nutné doložit, že stovky milionů ze zvýšených koncesionářských poplatků budou vynaloženy s rozvahou, kreativně a úsporně. Zdůraznil, že je nutné být plně online.

"Jde o jediný možný recept, jak odolat tlakům na politicky vynucené sloučení, stejně jako musí celá česká kultura čelit dlouhodobému a zhoubnému podfinancování," napsal Klempíř. Diváci, posluchači a milovníci kultury podle něj nesmí státu dovolit, aby byl sponzorem aktivismu. Podpora umění má být založena na kvalitě, profesionalitě a společenském přínosu. "Právě tyto prvky v některých programech ČT a ČRo dlouhodobě postrádám. Televize ani rozhlas přece nemají moralizovat nebo papouškovat cizí názory, ale kultivovat, vzdělávat, bavit a uchovávat tradice národa," podotkl.

Zmínil se také o Národním zvukovém centru, které má podle záměru ministerstva kultury vzniknout do konce roku 2027. Centrum by archivovalo historické nahrávky. Klempíř to považuje za důležité, ale míní, že by centrum mohlo být "vnořeno" do Českého rozhlasu. Stejně tak by podle něj mohla Česká televize uchovávat videonahrávky. "Odborníci mě jistě zatratí, ale já zde vidím možnost reálných úspor na rozdíl od nevýhodného slučování výrazně odlišných veřejnoprávních médií," dodal Klempíř.

Motoristé v letošních sněmovních volbách získali 13 mandátů. Babiš dnes novinářům u centrály hnutí ANO v Praze na Chodově řekl, že ANO, SPD a Motoristé nyní řeší počet resortů v případné vládě. SPD by byla ve vládě zastoupena experty, Motoristé politiky. Konkrétní jména odmítl komentovat.

Dvaašedesátiletý zpěvák, textař, rapper, scenárista, básník a kreativec Klempíř jako nestraník vedl v kandidátku Motoristů Plzeňském kraji. Krátce po oznámení své kandidatury s ním ukončila spolupráci stanice CNN Prima News, kde do té doby působil jako odborník na politický marketing. Spolupráci s ním pozastavil rovněž Český rozhlas Vltava, na kterém vystupoval v pořadu Sedmé nebe. Za nemožné s ním po oznámení kandidatury označili další vystupování členové kapely J.A.R., ve které Klempíř působil od jejího vzniku v roce 1989.

 
