Zemřel známý americký dirigent James Levine, v Met nahradil Kubelíka

Ve věku 77 let zemřel jeden z nejvýznamnějších světových dirigentů James Levine. S odvoláním na jeho lékaře o tom informuje list The New York Times. Levine proslul zejména téměř čtyřmi desítkami let, kdy spolupracoval s newyorskou Metropolitní operou. Ta s ním před třemi roky rozvázala spolupráci kvůli obviněním ze sexuálního zneužívání.

Levine, kterého z desítek přenosů Met do českých kin znali také čeští diváci, zemřel 9. března v kalifornském Palm Springs. Podle lékaře Lena Horovitze zesnul přirozenou smrtí, dodává agentura Reuters. Levine se dlouhodobě potýkal se závažnými zdravotními problémy, zápasil s Parkinsonovou chorobou a poslední roky na jeviště vjížděl na invalidním vozíku. Související Metr na operu Jiřího Černého: Maximální úspěch Glassova operního minimalismu 13 fotografií Obrýlený dirigent a klavírista výrazné postavy a rozcuchanými vlasy se narodil 23. června 1943 v Cincinnati. V Met debutoval coby sedmadvacetiletý Pucciniho Toskou. O tři roky později, kdy ukončil angažmá tehdejší šéf opery Rafael Kubelík, se Levine stal de facto hudebním ředitelem. Oficiálně post zastával od roku 1976. Coby hudební a umělecký ředitel Met dirigoval přes 2500 představení více než 80 oper. Nechyběly mezi nimi mnohé světové premiéry. Z jeho iniciativy vznikly televizní série Živě z MET a Metropolitní opera uvádí, stejně jako pravidelné rozhlasové přenosy. V letech 1999 až 2004 byl Levine též hlavním dirigentem Mnichovské filharmonie a v letech 2004 až 2011 šéfdirigentem Bostonského symfonického orchestru. Z funkce hudebního ředitele Met odešel ze zdravotních důvodů roku 2016, nadále však zastával funkci emeritního ředitele. Související Metr na operu Jiřího Černého: Nejpohlednější operní inscenace nestárne 13 fotografií Po prošetření několika obvinění ze sexuálního obtěžování nezletilých chlapců s ním Met v roce 2017 nejprve pozastavila a v březnu následujícího roku ukončila spolupráci. Zneužívání se dirigent údajně dopustil v 80. letech, sám to odmítal. Met tato obvinění poprvé prošetřovala již roku 1979. Jeho kariéru v poslední dekádě poznamenala řada zdravotních problémů, včetně rakovinného bujení na ledvinách a operace zádových svalů. Roku 2011 si při pádu na jevišti v Bostonu poranil páteř a od té doby byl částečně paralyzován. Na videu z roku 2013 James Levine nacvičuje Falstaffa pro živé vysílání Met do kin. | Video: The Metropolitan Opera