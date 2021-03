Soudobá hudba v prázdných hotelech. Brněnský orchestr natočil sérii koncertních filmů

Do prázdných hotelů se v době koronavirových omezení vydali hudebníci z Brno Contemporary Orchestra. V neobvyklých kulisách nafilmovali sedmidílnou minisérii koncertů.

Příznivci soudobé hudby mohou neobvyklé "videoklipy" sledovat od 15. března na youtubeovém kanálu komorního orchestru.

Ten na projektu spolupracoval s platformou Terén, jež spadá pod Centrum experimentálního divadla, režisérkou Annou Babjárovou a sólistou brněnského baletu Martinem Svobodníkem, který se rovněž profiluje jako režisér a choreograf. Skladby současných autorů v klipech doprovodí příběhy skutečných i smyšlených návštěvníků, důležitá bude architektura a atmosféra poloprázdných či uzavřených hotelů. Hudebníci se změní v herce.

"Neumíme vyvinout vakcínu ani zajistit její distribuci, ale umíme hrát a taky si rádi hrajeme. Navíc pevně věříme, že je lepší ke všemu přistupovat s dobrou náladou a optimismem. Toto své přesvědčení jsme chtěli vyslat do světa," vysvětluje dramaturg Viktor Pantůček.

Série dostala název Please, Do Not Disturb, tedy Prosím, nerušit, což je text známý z hotelů stejně jako z nahrávacích studií.

Podle dirigenta Pavla Šnajdra reaguje Brno Contemporary Orchestra na situaci ve společnosti. "Před rokem jsme hráli z izolace, pak jsme si dovolili pár koncertů a nahrávek, a nakonec musíme posunout o rok celou jubilejní 10. koncertní sezonu. Co dál? Můžeme jet na služební cestu. Tak jsme vyrazili do hotelů, které zejí prázdnotou a bojují o přežití, stejně jako my," popisuje Šnajdr.

Výsledkem jsou podle něj filmové klipy propojené hudbou, architekturou, aktuálním děním a příběhy. "Režiséři z nás všech udělali herce a pracovně si teď žertem říkáme Best Covid Orchestra," doplňuje dirigent.

Hudebníci a filmaři společně zavítali do hotelů Barceló, Grandezza, Cosmopolitan Bobycentrum, Continental a Santon i do paláce Padowetz a Grandhotelu Brno.

Kromě skladby Zbyňka Vostřáka z roku 1967 zazní především hudba z nového tisíciletí, například světová premiéra skladatele a koncertního mistra violoncell orchestru opery Národního divadla Brno Josefa Klíče nebo novinky saxofonisty Michala Wroblewského, skladatele Miroslava Tótha či kompozice Slováka Martina Burlase z roku 2012.

Sólisty jednotlivých večerů jsou saxofonista Pavel Zlámal, houslista Milan Paľa nebo barytonista Tomáš Krejčí.