Začneme ruskou operou s ruskými pěvci, oznámila La Scala. Bojkot odmítá

Zahájení sezony La Scaly tradičně patří k vrcholům italské kulturní sezony. "Nepodporuji ani hon na čarodějnice, ani volání po bojkotu ruského umění. Když čtu Puškina, necítím potřebu se u toho schovávat," cituje intendanta opery Dominiqua Meyera agentura ANSA.

Meyer také patří k nejviditelnějším evropským operním činovníkům, kteří lobbují za návrat ruské sopranistky Anny Nětrebkové. Ta kvůli dlouholeté podpoře ruského prezidenta Vladimira Putina a neochotě zprvu odsoudit invazi na Ukrajinu nesmí vystupovat v newyorské Metropolitní opeře. Nedávno ji však vestoje tleskali Pařížané a právě obecenstvo La Scaly.

"Doufám, že tento večer vyšle signál ostatním operním domům, aby Anně Nětrebkové opět otevřely dveře. Operní svět dal dnes jasně najevo, jak moc po ní touží," řekl Meyer po jejím vystoupení v La Scale předminulý týden. Podle intendanta už pěvkyně válku dostatečně odsoudila. "Není dobré stavět lidi do takových psychologických situací," bránil Nětrebkovou.

Fakt, že po zrušení některých jejích evropských angažmá pěvkyně na sociálních sítích zveřejnila fotografii s ruským dirigentem Valerijem Gergijevem, jenž válku neodsoudil a zůstává jedním z nejužších spolupracovníků Vladimira Putina v oblasti kultury, Meyer označuje za "provokaci proti provokaci, za reakci na to, co Nětrebková utrpěla".

Rozhodnutí začít příští sezonu La Scaly inscenací Borise Godunova padlo již před několika lety a ruská invaze s tím nijak nesouvisí, oznámil toto pondělí Meyer. Hlavní role ztvární ruský basista Ildar Abdrazakov, který měl Borise Godunova zpívat ve Vídni, než byl po zahájení invaze nahrazen ukrajinským kolegou, a sopranistka Anna Denisovová.

Ani jeden válku neodsoudili. Po jejím začátku Abdrazakov účinkoval v Moskvě pod taktovkou Juriho Bašmeta, jenž podpořil ruskou anexi ukrajinského Krymu a kvůli tomu přišel o čestný doktorát z konzervatoře v ukrajinském Lvově.

Denisovová nadále působí v petrohradském Mariinském divadle vedeném proputinským dirigentem Gergijevem. Tam od začátku války několikrát zapěl i Abdrazakov.

Právě dirigenta Valerije Gergijeva zatím La Scala jako jediného zpět nezve. Na dotaz, čím se jeho případ liší například od Nětrebkové, intendant Meyer říká, že Gergijev je skoro politik. "Je to takový pomyslný ruský ministr kultury. Ostatní umělci jsou v jiné pozici. To, že v Rusku přebírají ceny, neznamená, že podporují válku," myslí si Dominique Meyer.

La Scala zahájí sezonu 7. prosince, uvede v ní přes 200 představení.

„Pravda je to, co chce car. To, co vytváří hezký obraz Ruska. Není svobodný tisk a jediný svobodný prostředek je v románech, říká Martin C. Putna. | Video: Daniela Písařovicová