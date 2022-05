Válka trvá, bojkot ruské pěvkyně Nětrebkové skončil. Pařížané jí tleskali vestoje

Podle zástupců Pařížské filharmonie pěvkyně dostatečně důrazně odsoudila válku na Ukrajině. Totéž si myslí milánská opera La Scala, kde Nětrebkovou čeká recitál tento pátek, nebo pořadatelé ve španělském Madridu, slovinské Lublani, německém Řeznu, Kolíně nad Rýnem, Stuttgartu nebo Hamburku, kam pokračuje v létě. Naopak newyorská Metropolitní opera na zákazu jejího vystupování dál trvá.

Nětrebková byla jedním z prvních světoznámých interpretů, kterým západní instituce začaly rušit koncerty kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu. Operní hvězda, jež trvale žije v Rakousku, invazi odmítla odsoudit. Řekla, že nehodlá veřejně vyjadřovat politické názory a hanět vlast. Nasdílela fotku s dalším Putinovým přítelem, dirigentem Valerijem Gergijevem, který se od války na Ukrajině rovněž odmítl distancovat, a sdílela příspěvek, který její kritiky na Západě vulgárně označil za "opovrženíhodný lidský odpad" a "stejné zlo, jako jsou zaslepení agresoři". Sopranistka později oba příspěvky smazala.

Poté, co se jí kvůli tomu na Západě začala rozpadat kariéra, válku odsoudila. "Výslovně odsuzuji válku proti Ukrajině a v myšlenkách jsem s jejími oběťmi a jejich rodinami," uvedla. Použitím slova válka se odklonila od oficiální ruské linie, která invazi do sousední země označuje za "speciální vojenskou operaci". Za užití slova válka v Rusku hrozí tresty. Nětrebková se naopak nezmínila o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi, od něhož dříve převzala cenu pro národního umělce, vyzývala Rusy, aby jej volili, a popisovala ho jako "nesmírně přitažlivého chlapa, plného síly a mužné energie", jak řekla časopisu Newsweek.

Některé operní domy usoudily, že padesátiletá pěvkyně se od ruského režimu distancovala dostatečně, a kontrakty jí obnovily. Jako první se k tomu v dubnu odhodlala opera v Monte Carlu, která jí svěřila titulní roli v Pucciniho opeře Manon Lescaut.

V roce 2014 podpořila Nětrebková anexi ukrajinského Krymu a později z ruské strany přejela do okupovaného Doněcku, kde se vyfotila s lídrem proruských separatistů a předala mu šek na milion rublů. Obhajovala to tím, že šlo o příspěvek na provoz doněcké opery.

Pěvkyně o tom znovu mluvila v nedávném rozhovoru pro francouzský deník Le Monde. Řekla, že se ničím neprovinila. "Jedinou chybou bylo, že jsem se více neinformovala o situaci na Donbase," uvedla. "Žádali mě, abych se vyslovila proti Vladimiru Putinovi. Odpověděla jsem, že mám ruský pas, že on je stále prezidentem a že nic takového veřejně pronášet nemůžu. Tak jsem odmítla," dodala interpretka, která vloni oslavila padesátiny čtyřhodinovým galavečerem v Kremlu, kde ji vychválil zástupce ruské vlády.

V minulosti také pěvkyně po vystoupení ve Vídeňské státní opeře nasadila svatojiřskou stuhu, tedy symbol carského Ruska, který Kreml začal znovu propagovat po anexi Krymu v roce 2014, připomíná Deutsche Welle.

Ne všechny kulturní instituce vyjádření Nětrebkové přesvědčila o tom, že kritiku Ruska myslí vážně. Například Metropolitní opera v New Yorku dál trvá na tom, že umělkyni vystupovat nenechá. Prozatím pozastavila všechny její smlouvy až do května 2026. "Teprve pokud Anna jasně prokáže, že se skutečně, kompletně a nadobro odřízla od Vladimira Putina, jsme ochotni přistoupit na jednání," uvedl již dříve Peter Gelb, ředitel newyorské Metropolitní opery.

