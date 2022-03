Pěvkyně Nětrebková odsoudila válku, na návrat do Met to ale stačit nebude

Ruská sopranistka Anna Nětrebková odsoudila válku proti Ukrajině. Napsaly to agentury DPA a APA. Pěvkyně po únorovém zahájení ruské invaze čelila kritice za to, že se jasně nedistancovala od prezidenta Vladimira Putina. V důsledku toho se jí začala rozpadat kariéra na Západě, kterou se nynějším vyjádřením snaží zachránit, míní deník New York Times.

0:42 Anna Nětrebková na archivních záběrech | Video: Associated Press

"Výslovně odsuzuji válku proti Ukrajině a v myšlenkách jsem s jejími oběťmi a jejich rodinami," uvedla Nětrebková. Použitím slova válka se odklonila od oficiální ruské linie, která invazi do sousední země označuje za "speciální vojenskou operaci". Za užití slovo válka v Rusku hrozí tresty. Padesátiletá Nětrebková, která dle vlastních slov žije a platí daně v Rakousku, dále připomněla, že není členkou žádné politické strany. Související Nedistancovala se od Putina. Nětrebková zřejmě navždy končí v Metropolitní opeře 0:42 S prezidentem země Vladimirem Putinem se prý setkala jen několikrát a nikdy se jí nedostalo finanční podpory ze strany ruské vlády. "Uznávám a lituji toho, že některé mé činy nebo výroky v minulosti mohly být zčásti špatně interpretovány," uvedla také. Pěvkyně dříve od Vladimira Putina převzala cenu pro národního umělce a vyzývala Rusy, aby jej volili. Roku 2011 na dotaz časopisu Newsweek popřela, že by byla Putinovou milenkou. "Kéž by to byla pravda, ale kdy by se to mohlo stát? Setkali jsme se jen dvakrát, oficiálně a krátce. Je to nesmírně přitažlivý chlap, plný síly a mužné energie," řekla Newsweeku. V roce 2014 podpořila Nětrebková anexi ukrajinského Krymu a tentýž rok z ruské strany přejela do okupovaného Doněcku, kde se vyfotila s lídrem proruských separatistů a předala mu šek na milion rublů. Po zahájení nynější ruské invaze na Ukrajinu sopranistka napsala, že chce, aby konflikt skončil, zdůraznila však, že "není politická osoba" a že nehodlá veřejně vyjadřovat své názory a hanět vlast. "Není správné nutit umělce nebo kterékoliv osobnosti, aby veřejně projevili politický názor a zřekli se vlasti. To by mělo být každého svobodné rozhodnutí," uvedla také. Vladimira Putina nezmínila. Související Jako za cara. Spojme Bolšoj těatr s Mariinským divadlem, navrhuje Putin Následně na Instagram přidala svoji fotku s ruským dirigentem Valerijem Gergijevem, dalším blízkým přítelem Vladimira Putina, který se od války na Ukrajině odmítl distancovat, a v důsledku toho na Západě ztratil angažmá. Nětrebková rovněž sdílela příspěvek, který její kritiky na Západě vulgárně označil za "opovrženíhodný lidský odpad" a "stejné zlo, jako jsou zaslepení agresoři". Sopranistka později oba příspěvky smazala, vylíčily deník New York Times a americký rozhlas NPR. V reakci na to newyorská Metropolitní opera oznámila, že s Nětrebkovou po 20 letech, během nichž účinkovala ve více než 200 představeních, přerušuje spolupráci. Totéž učinily Bavorská státní opera v Mnichově, Curyšská opera nebo berlínská umělecká agentura Centre Stage Artist Management, která Nětrebkovou zastupovala. Později pěvkyně sama oznámila, že ruší i plánovaná účinkování v milánské La Scale nebo Labské filharmonii v Hamburku. Začátkem tohoto týdne sopranistka skrze svého nového agenta Maxima Berina uvedla, že bude nadále vystupovat v Japonsku, Latinské Americe, Izraeli nebo v arabských zemích, ale že plánuje i návrat do Evropy. Její manžel, tenorista Jusif Ejvazov, na Instagramu sdílel fotky ze společné dovolené v poušti. Související Ruský dirigent měl na hrudi invazní symbol Z. Studenti se diví, k čemu byli zneužiti Podle New York Times se Nětrebková nynějším příspěvkem zřejmě snaží otevřít si dveře zpět na Západ a zachránit rozpadající se kariéru, na to ale mohou být i tato slova stále příliš mírná. "Vyjádření jsme si přečetli a naši pozici neměníme," reagoval ve čtvrtek Peter Gelb, ředitel newyorské Metropolitní opery. "Teprve pokud Anna jasně prokáže, že se skutečně, kompletně a nadobro odřízla od Vladimira Putina, jsme ochotni přistoupit na jednání," dodal. Bavorská státní opera ani Curyšská opera se k nejnovějším slovům Nětrebkové zatím nevyjádřily. Pařížská opera, kde měla pěvkyně koncem roku účinkovat v inscenaci Verdiho opery Síla osudu, si vzala čas na rozmyšlenou.