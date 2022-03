Ruský dirigent měl na hrudi invazní symbol Z. Studenti se diví, k čemu byli zneužiti

Video, na němž studenti renomované Ruské hudební akademie Gněsinových v Moskvě hrají pod taktovkou dirigenta se symbolem Z na hrudi, vzbudilo pozornost ve světě klasické hudby. Ruská státní média jej šíří jako údajný důkaz, že i mládež z uměleckých středních škol podporuje invazi na Ukrajinu. Studenti však netušili, k čemu bude záznam využit, a nesouhlas vyjadřují rodiče i bývalí absolventi.

Jak popisuje německá Deutsche Welle, 12 dnů poté, co ruská okupační vojska minulý měsíc vstoupila na Ukrajinu, přišli studenti Ruské hudební akademie Gněsinových na zkoušku zdejšího komorního orchestru Gnesin Virtuosi. Dirigent a ředitel školy Michail Chochlov měl na sobě černý svetr s bílým Z, které se toho času začínalo stávat symbolem ruské invaze na Ukrajinu.

Chochlov s sebou přivedl také pár kameramanů. Studentům oznámil, že ze zkoušky vznikne video na podporu umělců, které "Západ zakazuje kvůli tomu, že jsou Rusové". A vyzval studenty, aby začali hrát první větu Beethovenovy Páté symfonie známé jako Osudová.

O týden později škola zveřejnila záznam, z něhož mohl divák nabýt dojmu, že dirigent a studenti vyjadřují podporu válce. Škola video nazvala v anglické verzi "MuZical victim" (Hudební oběť) a podepsala jej "Gnessin MuZic School", v obou případech s důrazem na invazní Z.

Podle známého houslisty Romana Mintse, který akademii absolvoval a po nynější invazi odcestoval s rodinou do Velké Británie, se však jedná o jasnou manipulaci. "Studenti vůbec netušili, za jakým účelem video vzniká," řekl pro Deutsche Welle. "Akademie Gněsinových v kostce ukazuje, jak funguje ruský režim. Také na škole máte jednoho despotického vůdce, kterého se všichni bojí. Na názory jednotlivců tam nikdo nehledí," tvrdí.

Dirigent Chochlov, narozený v roce 1955, školu vede přes tři dekády, tedy ještě déle, než je u moci Vladimir Putin. V první polovině 90. let založil mládežnický orchestr Gnesin Virtuosi a pomohl akademii uhájit budovu, o kterou se zajímal tehdejší moskevský starosta Jurij Lužkov.

Chochlov tedy školu formálně zachránil, "zničil ale jejího ducha", říká jedna ze zdejších profesorek klavíru. Deutsche Welle její identitu zná, žena si však přála v článku vystupovat anonymně. Obává se o své bezpečí, neboť kvůli novým ruským zákonům by za nesouhlas s invazí mohla dostat až 15 let vězení. V Rusku je nově také zakázáno nazývat válku na Ukrajině válkou, státní média užívají pojem "zvláštní vojenská operace".

Podle profesorky klavíru se dnes Michaila Chochlova všichni obávají. "Bojí se ho učitelé, bojí se ho dětí, bojí se ho rodiče," vypočítává.

Na Chochlovovo pozvání do institutu Gněsinových několikrát zavítal ruský prezident Vladimir Putin a sám ředitel školy složil kompozici pro dvojici zpěvaček Nataliju Kačurovou a Margaritu Lisovinovou z Doněcku o údajném "osvobození" Donbasu Ruskem. Píseň v jejich podání zazněla 18. března na moskevském stadionu Lužniki, kde Putin vystoupil na propagandistické akci nazvané Za svět bez nacismu, upozornil Deník Referendum.

Teď se ale kvůli Chochlovovu videu začínají ozývat i rodiče dětí, které na akademii Gněsinových studují. "Je to nechutný podvod, zatahovat děti do takovýchto fašistických orgií," napsala na ruské sociální síti matka jedné ze studenek. "Moje dcera stejně jako ostatní děti v orchestru tou dobou vůbec netušily, co symbol na dirigentově svetru znamená," tvrdí dotyčná. Ani ta si v článku Deutsche Welle nepřála být jmenována. V posledních týdnech v Rusku chodí na demonstrace proti válce. S sebou si vždy bere zubní kartáček, nabíječku na mobil a powerbanku pro případ, že ji policie stejně jako tisíce dalších protestujících zadrží.

Ruskou hudební akademii Gněsinových, což je střední škola, roku 1895 založily klavíristka Jelena Gněsinová se sestrami Jevgenijou a Marijou. Pod hlavičkou později zestátněné akademie ve 20. století fungovaly také Hudební škola sester Gněsinových, respektive Institut Gněsinových.

Akademií prošla spousta slavných ruských hudebníků včetně klavíristů Jevgenije Kissina a Daniila Trifonova. Oba jsou nyní podepsaní pod dopisem, jímž absolventi vyjadřují zděšení nad Chochlovovým propagandistickým videem, doplňuje web Classicfm.com.

"Nejsilnějšími možnými slovy odsuzujeme tuto hanebnou akci a považujeme ji za otřesné znesvěcení historie jedné z nejlepších hudebních škol na světě. Myslíme si také, že je nepřijatelné zatahovat nezletilé a jméno školy do akce šířící militaristický světonázor," uvedlo více než 200 signatářů dopisu. Zveřejnil ho jeden z absolventů, skladatel Dmitrij Selipanov.

Podle hudebního kritika Normana Lebrechta je mezi podepsanými sice několik umělců, kteří už Rusko opustili, část jich ale v zemi zůstává. Vyjádřením nesouhlasu riskují svobodu i zdraví.

Akademie sice v posledních dnech z YouTube odstranila video, to je však nadále k dohledání na stránkách školy nebo ruské sociální síti VKontaktě.