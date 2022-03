Moskevské divadlo umístilo na fasádu symbol Z. Ředitel obvinil dceru z vlastizrady

Mluvčí divadla potvrdil serveru Moskvichmag.ru, že akci po dohodě s úřady zorganizoval umělecký ředitel Vladimir Maškov. Z je vyvedené v barvách svatojiřské stuhy, tedy symbolu carského Ruska. Svatojiřskou stuhou bývali vyznamenáváni i ruští vojáci za druhé světové války, dodává v Lotyšsku registrovaný web Meduza.io.

Osmapadesátiletý herec Maškov, známý také z hollywoodských filmů Za nepřátelskou linií nebo Mission: Impossible - Ghost Protocol, patří ke stoupencům prezidenta Vladimira Putina. Podpořil jej i při nedávné akci na moskevském stadionu Lužniki.

Maškov tam před desítkami tisíc lidí přečetl báseň ruského romantika Fjodora Ivanoviče Ťutčeva z 19. století. Později za vlastizrádkyni označil vlastní dceru Mariji Maškovovou. Ta šestým rokem žije v USA a invazi naopak odsoudila.

Televizi CNN dcera později popsala, jak jí otec volal. "Říkal mi, abych se zachovala jako správná Ruska, poprosila o odpuštění za vlastizradu a přidala se k ruskému lidu v jeho boji proti ukrajinským nacistům," řekla.

"Fakt, že tolik Rusů včetně mého otce považuje toto násilí za ospravedlnitelné, mi láme srdce," dodala. Otcovu nabídku odmítla a dle vlastních slov neví, jestli se do Ruska někdy vrátí.

Lotyšsko minulý týden zařadilo Vladimira Maškova na seznam ruských umělců, kteří mají zakázaný vstup do země. S odvoláním na lotyšského ministra zahraničí Edgarse Rinkēvičse o tom informovala tamní agentura Leta.

Kromě Maškova jsou na černé listině režisér Nikita Michalkov, klavírista Denis Macujev, zpěvačka Polina Gagarinová, tanečník Sergej Polunin nebo dirigent Valerij Gergijev. "Všichni aktivně vyjádřili politickou podporu pokračující ruské agresi vůči Ukrajině," zdůvodnil Rinkēvičs.

Vladimir Maškov je v moskevském divadle angažovaný od 90. let minulého století, uměleckým ředitelem se stal roku 2018 po smrti jeho zakladatele Olega Tabakova. Ten patřil k nejvýznamnějším ruským hercům a režisérům 20. století. Zatímco v roce 1968 ale Tabakov na protest proti okupaci Československa odmítl významnou sovětskou cenu, ke konci života schvaloval ruskou anexi Krymu a další kroky Vladimira Putina, napsaly Divadelní noviny.

„Pravda je to, co chce car. To, co vytváří hezký obraz Ruska. Není svobodný tisk a jediný svobodný prostředek je v románech, říká Martin C. Putna. | Video: Daniela Písařovicová