Nevíme, kdy se vrátíme domů. Kyjevští sólisté zahrají na Pražském jaru

Členové Národního komorního souboru Kyjevští sólisté, kteří tento čtvrtek vystoupí na festivalu Pražské jaro, nevědí, kdy se podívají zpět na rodnou Ukrajinu. Návrat by pro ně byl problematický, za současné situace nemají jistotu, že by mohli opět vycestovat za hranice. V Praze to řekl houslista Anatolij Vasylkivskyj, umělecký vedoucí a manažer ansámblu.

"Běžně plánujeme koncerty jeden až dva roky dopředu, teď to jsou jeden až dva dny. Co bude na podzim, uvidíme. Zatím plánujeme pokračovat v tom, co jsme dělali doposud," líčí Vasylkivskyj, který těleso vede od roku 2017. Poslední koncert evropského turné mají Kyjevští sólisté naplánovaný 7. července na Islandu, pak bude jejich budoucnost záležet na vývoji války. Tento čtvrtek v pražském kostele sv. Šimona a Judy uvedou hudbu Maksyma Berezovského, Oleksandra Šymka, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Myroslava Skoryka, Jurije Ševčenka, Nina Roty, Valentina Silvestrova i ukrajinskou lidovou píseň Plyne kača. Ta se stala jedním ze symbolů odporu proti ruské invazi, v jejím textu se mladý muž loučí s matkou a odchází do války "Zahrajeme různou ukrajinskou hudbu od dob Mozarta až po současnost i evropskou tvorbu, abychom demonstrovali kulturní jednotu," přibližuje Vasylkivskyj. "Vyzýváme svými vystoupeními k ukončení války, aby se vše na Ukrajině vrátilo do stavu před ruskou agresí," dodává. Ruská invaze soubor zastihla v zahraničí, při dvoutýdenním turné po Itálii. Následně se členové rozhodli zůstat mimo Ukrajinu. A to nikoliv jen z bezpečnostních důvodů, ale také proto, aby dostáli svému závazku být "vyslanci Ukrajiny" a pořádat koncerty na podporu své země. Titul "vyslanec Ukrajiny ve světě" hudebníci dostali za zásluhy od tamního ministerstva zahraničí. Po vystoupeních ve dvacítce italských městech dále zamířili do Švýcarska, Německa, Švédska, Norska, Litvy, Lotyšska a Estonska. Koncertů měli zatím přes 40, vybral stovky tisíc eur. Také pražské vystoupení má benefiční charakter, koná se ve prospěch organizace Člověk v tísni a velvyslanectví Ukrajiny. Violistka Oksana Darbinová, která s Kyjevskými sólisty zahraje na Pražském jaru, se souborem v Itálii nebyla. Tou dobou v ukrajinské metropoli Kyjevě připravovala s druhou polovinou souboru jiný koncert. Jenže 24. února ji probudily zvuky bomb. "Byla jsem doma s dvěma dětmi a slyšela něco, na co nikdy nezapomenu. Do té doby nás válkou jen děsili, ale nedovedla jsem si představit, že je něco takového možné ve 21. století," říká dnes. Zatímco její mužští příbuzní museli zůstat v Kyjevě, violistku manžel poslal na vlak, kterým odjela přes Rumunsko k sestře do Itálie. "Jsem muzikantka, nic jiného neumím. Proto jsem si s sebou vzala violu a starší syn housle, i když hrozilo, že je budeme muset během cesty vyhodit," popisuje. V Itálii pak kontaktovala Kyjevské sólisty a přidala se k nim na turné. "Dokud budeme hrát, chceme ukazovat, že Ukrajina má úžasné dějiny i kulturu a je to země, která nikoho nenapadla. Doufáme, že dnešní svět má snad jiné způsoby řešení konfliktů než válku," dodala. Kyjevské sólisty před čtvrtstoletím založil ukrajinský houslista a pedagog Bohodar Kotorovyč. Členy souboru jsou mnozí držitelé cen z ukrajinských i mezinárodních interpretačních soutěží. Orchestr pravidelně koncertuje v Evropě nebo Asii, má za sebou vystoupení v pařížském Palais du Luxembourg nebo berlínské Komické opeře v Berlíně. Spolupracuje s mezinárodně známými muzikanty, jako jsou dirigenti Kirill Karabits nebo Oksana Lynivová. "Hudební svět je již z podstaty svého univerzálního jazyka přirozeně kosmopolitní. Proto je klíčem k angažmá uměleckých osobností i těles jejich mistrovství, nikoliv národnost či státní příslušnost. Výjimkou může být situace, kdy chceme umělcům konkrétního národa či země vyjádřit solidaritu v tíživé situaci," vysvětlil již dříve ředitel festivalu Roman Bělor, proč Kyjevští sólisté dostali pozvání na letošní ročník Pražského jara.