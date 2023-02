Mnichovští filharmonici mění šéfdirigenta. Putinova přítele vystřídá Izraelec

Teprve čtyřiatřicetiletý Izraelec Lahav Shani, který už spolupracoval také s Českou filharmonií, se stane novým šéfdirigentem Mnichovských filharmoniků. V prestižní funkci nahradí Rusa Valerije Gergijeva, jenž musel skončit kvůli neochotě odsoudit ruskou válku na Ukrajině. Jeden z nejznámějších evropských orchestrů změnu oznámil ve středu ráno.

Jak píše agentura DPA, Shaniho jmenování již schválili radní. Do funkce nastoupí v roce 2026, potvrdil mnichovský starosta Dieter Reiter ze sociálnědemokratické strany.

Telavivský rodák Shani, který dlouho paralelně rozvíjel dirigentskou i klavírní dráhu, už navzdory nízkému věku zaznamenal četné úspěchy. Roku 2013 zvítězil v Mezinárodní dirigentské soutěži Gustava Mahlera. Před třemi roky ve funkci slavně nahradil Zubina Mehtu, jenž po půlstoletí skončil v čele Izraelské filharmonie.

Kromě toho je Shani šéfdirigentem Rotterdamského symfonického orchestru, kde vystřídal Yannicka Nézeta-Séguina. Smlouvu tam má do roku 2026.

Pod taktovkou už měl při jednotlivých příležitostech Berlínské filharmoniky, London Symphony Orchestra, Vídeňské filharmoniky nebo Českou filharmonii, jejíž dnes už nežijící šéfdirigent Jiří Bělohlávek dal Izraelci příležitost roku 2016 v cyklu představujícím mladou generaci dirigentů. Shani tehdy v Dvořákově síni Rudolfina uvedl díla Richarda Wagnera, Josefa Páleníčka a Beethovenovu Šestou.

V čele Mnichovských filharmoniků nahradí Lahav Shani veterána Valerije Gergijeva, kterého orchestr propustil před rokem. Mnichovští radní s ním rozvázali spolupráci poté, co ruský dirigent blízký prezidentu Vladimiru Putinovi ani po opakovaných výzvách neodsoudil invazi na Ukrajinu, dodává agentura DPA.

Mnichovský starosta Reiter tehdy poukázal mimo jiné na to, že ruským útokům čelí přímo ukrajinská metropole Kyjev, jež je partnerským městem Mnichova. Starosta od Gergijeva čekal, že přehodnotí svůj desítky let kladný vztah k vládci Kremlu. "To ale neudělal. Mnichov se proto rozchází s Valerijem Gergijevem. S okamžitou platností se již nebudou konat žádné koncerty Mnichovských filharmoniků pod jeho vedením," oznámil tehdy politik.

Gergijev vedl Mnichovské filharmoniky od roku 2015. Orchestr kvůli jeho odchodu musel přeobsazovat dávno nasmlouvané koncerty včetně toho, jímž na podzim zahájil festival Dvořákova Praha. Na něm Dvořákův violoncellový koncert nakonec zahrál Pablo Ferrández pod taktovkou hostujícího Myung-Whun Chunga.