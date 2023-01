Recenze: Začal rok Viktora Kalabise. Ruská pěvkyně na pražský koncert nedostala vízum

Sklizeň ovoce v České republice loni meziročně vzrostla o 23 procent na nadprůměrných 165 028 tun. Byla tak nejvyšší od roku 2018 a třetí nejvyšší za posledních 13 let. Část jablek ovocnáři kvůli vysokým cenám energií nutných pro skladování a nízkým cenám jablek loni nesklidili. Proti průměru sklizní předchozích pěti let byla loňská sklizeň vyšší o 17 procent. Řekla to mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ivana Kršková.

Díky příznivému počasí ve druhé polovině roku byla podle ní z dlouhodobého pohledu vyšší především sklizeň jádrovin, kam patří jablka a hrušky. Úroda jablek, která jsou hlavním ovocným druhem, loni vzrostla o 26 procent na 138 150 tun. V porovnání s průměrem posledních pěti let to představuje nárůst o 20 procent.