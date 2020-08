Koncert ve vile Tugendhat. Kožená v rodném Brně poprvé vystoupí s manželem Rattlem

Na festivalu Maraton hudby Brno se příští čtvrtek 13. srpna představí pěvkyně Magdalena Kožená a její manžel, anglický dirigent a klavírista sir Simon Rattle. Bude to jejich první společný koncert v rodném městě světoznámé mezzosopranistky.

Písňový recitál ze skladeb českých autorů se koná ve vile Tugendhat a bude jej přenášet takzvaný Scalní letňák, což je letní kino na nádvoří Místodržitelského paláce, a další vybrané biografy. V případě nepříznivého počasí se brněnská projekce přesune do hlavního sálu Univerzitního kina Scala.

"Do programu jsem zařadila písně, které mě provázely už při studiu na konzervatoři, a mnohé z nich mají lidový nápěv nebo text," popisuje Kožená. "K nim mám nejniternější vztah, neboť nejen zrcadlí obrovské bohatství lidové tvořivosti našeho kraje, na které jsem právem hrdá, ale připomínají mi také šťastné okamžiky mého dětství a mládí," dodává.

Její manžel vyzdvihuje, že koncert se koná na místě, jež je součástí seznamu světového dědictví UNESCO.

Rattle s Koženou při loňském provedení Písně o Zemi s Bavorským rozhlasovým symfonickým orchestrem. | Video: Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Ve vile Tugendhat byl Rattle poprvé před 15 lety, když se tam Kožená fotografovala. "Většinu odpoledne jsem trávil v nádherné zahradě s kočárkem, místo abych obdivoval interiér budovy, jejíž neobyčejný příběh si dodnes pamatuji. Těším se, až si tam zahrajeme," doplňuje Rattle, který manželku doprovodí na klavír.

Program vybírali výhradně pro brněnské vystoupení, v dané podobě se nikde nebude opakovat. Zazní Večerní písně a Čtyři písně Antonína Dvořáka, Písničky na dvě stránky od Bohuslava Martinů, Národní písně a tance z Těšínska od Ervína Schulhoffa nebo Malé smutky Petra Ebena. Večer završí výběr z Moravské lidové poezie v písních od Leoše Janáčka.

Na přenosu z komorního prostoru vily spolupracují Univerzitní kino Scala, společnost Aerofilms a také americká společnost Parma Recordings. Vystoupení bude možné sledovat i prostřednictvím Facebooku. Večerem provází David Mareček, generální ředitel České filharmonie.

Sérii jejích čtyř benefičních koncertů předminulý měsíc uzavřeli právě Magdalena Kožená se Simonem Rattlem, kteří v Rudolfinu uvedli výběr z Dvořákových Slovanských tanců, písní Gustava Mahlera a Luciana Beria. Cílem benefiční akce bylo zviditelnit pravidelné dárcovství krve a podpořit Nadační fond Magdaleny Kožené.

"Učil jsem naši pětiletou dceru jezdit na kole a ji možná nezvyklé okolnosti ani neudivovaly. Začal jsem se s ní také trochu víc učit česky, už umím asi 20 slov," popsal při té příležitosti Rattle v rozhovoru pro Aktuálně.cz, jak trávil jaro po vypuknutí pandemie koronaviru. "Pod tímto radostným povrchem se ale skrývaly hluboké obavy o to, co se v budoucnosti stane s našimi životy. Jaké budou naše možnosti a jaký bude celý svět. Byla to mimořádná směs štěstí a strachu," dodal.

Pátý ročník festivalu Maraton hudby Brno se koná od 13. do 16. srpna, nabídne desítky koncertů, performancí i happeningů. Vystoupí Monika Načeva s písněmi z nové desky Zdivočelí koně, kapely Khoiba, Top Dream Company a Zvíře jménem Podzim, písničkářka Katarzia nebo Epoque Quartet.