Je tu pilotní projekt v kultuře, Česká filharmonie zahraje pro 350 lidí

Pilotním projektem, který by mohl ukázat cestu k návratu kulturních akcí s účastí publika, bude přespříští pondělí 10. května koncert České filharmonie. První český orchestr díky sponzorovi získá PCR testy, jimiž se účastníci večera otestují.

Akce se bude konat za přísných hygienických podmínek a jen pro omezený počet diváků. V rozhovoru pro server Blesk.cz to ve čtvrtek uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD. Doplnil ale, že pilotní projekty v kultuře musí zůstat výjimečnými, nemá se z nich stát pravidlo. Důvodem je mimo jiné cena PCR testů, která by rozjezd kultury brzdila.

"Dokážu to vysvětlit v případě České filharmonie, která je výjimečné těleso a má velkou možnost sehnat si sponzory, což každý nemá. Ti dokážou pokrýt PCR testy. Koncert se plánuje 10. května, tam už máme stanovené poměrně tvrdé hygienické podmínky, do toho se málokdo vejde," řekl ministr.

O uspořádání pilotních projektů se hlásí také další instituce a organizátoři, mimo jiné festival Pražské jaro. "Ale to není běžný kulturní život, PCR testy nebudou podle mě běžně takto použitelné v kultuře, je to drahé. Potřebujeme vytvořit systém, ve kterém to bude cenově trochu zvládnutelné," doplnil Zaorálek.

Podle mluvčího České filharmonie Luďka Březiny bude přímo ve Dvořákově síni Rudolfina poprvé od loňského října sedět 350 posluchačů s platnými PCR testy. "Živý přenos pro diváky ČT art a sociálních sítí zajistí Studio Rudolfinum. Moderování se ujme Marek Eben," doplňuje mluvčí.

Koncert pod taktovkou Semjona Byčkova bude mít i benefiční rozměr. Nadace Via zakládá sbírku na podporu rodin pracovníků v sociálních službách, kteří při výkonu povolání zemřeli na nemoc covid-19.

Vláda ve čtvrtek schválila, že muzea a galerie se kromě tří dříve oznámených krajů mohou od 3. května otevřít i v Praze a Středočeském a Libereckém kraji.

Zaorálek doufá, že venkovní akce by pro diváky opět mohly být přístupné koncem května nebo v červnu. Vnitřní prostory divadel však do konce června, tedy konce divadelní sezony, asi neotevřou. Je nepředstavitelné, že by se všichni diváci vždy podrobovali před danou kulturní akcí testům, míní ministr, podle nějž by také stát pořadatelům kulturních akcí zřejmě nemohl testy proplácet.