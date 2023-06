Česká filharmonie uzavřela sezonu, Bělohlávkovu cenu získal Vlček

Koncertem pod širým nebem na Hradčanském náměstí v Praze tuto středu Česká filharmonie uzavřela 127. sezonu. Cenu Jiřího Bělohlávka pro umělce do 30 let si odnáší violoncellista Vilém Vlček. Převzal ji od Anny Fejérové, manželky již zesnulého šéfdirigenta a hudebního ředitele orchestru Bělohlávka. Spolu s oceněním obdrží odměnu 30 tisíc korun.

Na violoncello začal Vlček hrát v šesti letech. Dnes je mu pětadvacet, studuje na švýcarské Musik-Akademie Basel, jako sólista se představil ve více než 30 zemích. Vystoupil s Lucernským symfonickým orchestrem nebo litevskou Kaunaskou filharmonií.

Už je držitelem několika ocenění, první cenu získal na violoncellové soutěži v rakouském Liezenu, soutěži Talents for Europe či Heranově violoncellové soutěži. Ve sbírce má dále švýcarské ocenění Rahn Music Prize. V květnu jako teprve druhý Čech vyhrál prestižní mezinárodní klání v saském Markneukirchenu.

"Mám hroznou radost," řekl ve středu Vlček. "Jednak že lidé oceňují to, co dělám. Ale hlavně kvůli tomu, že moje jméno teď bude už navždy asociováno s Jiřím Bělohlávkem, kterého jsem si hrozně vážil. A těch pár setkání, které jsem s ním mohl absolvovat, na mě udělalo velký dojem," dodal.

S oceněním obdržel také diplom v podobě grafického listu od malíře Jiřího Vovese, který navrhl i Bělohlávkův náhrobek na Vyšehradském hřbitově v Praze. Vlček příští rok vystoupí na dalším koncertu České filharmonie pod širým nebem, kde pod taktovkou Petra Altrichtera přednese Rondo g moll Antonína Dvořáka.

O udělení ceny rozhodla komise, v níž zasedla Anna Fejérová nebo šéfredaktor časopisu Harmonie Luboš Stehlík. Za festival Pražské jaro byl součástí poroty jeho bývalý ředitel Roman Bělor, za PKF - Prague Philharmonia její koncertní mistr Jan Fišer, za Hudební akademii múzických umění klarinetista Irvin Venyš. Českou filharmonii zastoupili Jiří Vodička s Davidem Marečkem.

První český orchestr ve středu pod taktovkou amerického dirigenta Keitha Lockharta na Hradčanském náměstí uzavřel 127. sezonu. Jako host vystoupil tenorista a loňský laureát Ceny Jiřího Bělohlávka Petr Nekoranec, který zazpíval árii z oper Wolfganga Amadea Mozarta. Koncert, jenž se konal za západu slunce, přenášela stanice ČT art, na jejích stránkách lze zpětně vidět záznam.

Večer začal předehrou z opery Figarova svatba od Wolfganga Amadea Mozarta. Kromě dalších jeho děl pak zazněly Rumunské lidové tance Bély Bartóka nebo skladba Be My Love od Nicholase Brodszkeho. Ve druhé části večera filharmonici ve světové premiéře zahráli suitu Contact od Alana Silvestriho. Stejná hudební témata zpracoval Kevin Puts do koncertní podoby pro nadžánrové americké trio Time for Three. Tato kompozice večer uzavřela.

