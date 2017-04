Cold Cold Nights a teepee. Tipy na mladé české kapely, které zpívají o své generaci

před 49 minutami

Cold Cold Nights je postrockem ovlivněná skupina kolem mladého filmaře a kytaristy Jakuba Jiráska, duo kamarádů z plzeňského gymnázia pojmenované teepee zase hraje indiefolkové melancholické písničky vzdáleně připomínající britské The xx. Obě kapely nedávno vydaly alba, která stojí za poslech.

Doporučujeme

Nehrají je velká rádia, nevyhráli velké hudební ceny, ale dělají muziku, která za poslech stojí.

Spousta možností kolem nás

Písničkář Jakub Jirásek dokáže napsat silnou klasickou písničku a spolu se svou kapelou Cold Cold Nights, která kromě tradičních "rockových" nástrojů využívá třeba i zvonkohru nebo trombon, ji zaranžuje a navrství tak, že zní světově. Z oné světovosti ale neční žádná póza, laciná kopie ani afekt: Jiráskova melancholie a všudypřítomný klid je stejně přirozená jako momenty, ve kterých přitlačí a dá přednost hutným kytarovým plochám.

"S kapelou hrajeme už od roku 2014, poměrně dlouho jsme ale hledali výraz a témata, jež by stála za zachycení na první desce. Zpíváme o naší generaci, která je výjimečná tím, kolik má před sebou možností, jež s sebou ale nesou i nebývalou míru zodpovědnosti a destabilizaci hodnot, na nichž byla celá západní kultura postavena," vysvětluje frontman kapely Jakub Jirásek témata písní zachycených na debutu pojmenovaném (The) Last Summer.

S albem se Cold Cold Nights vydávají na turné po Česku, Slovensku, Německu, Srbsku, Rumunsku, Chorvatsku a Bosně a Hercegovině.

Hrají spolu teprve dva roky, EP Mirrors je už ale jejich druhé album. Plzeňskou dvojici teepee tvoří Miroslav Patočka a Tereza Lavičková, známí z gymnázia. Spřátelili se až poté, co spolu založili kapelu. Oba hrají na kytaru a zpívají, pracují s dvojhlasy a jejich zasněný pop s prvky folku i elektroniky může díky jednoduché lince elektrické kytary chvílemi vzdáleně připomenout například britské The xx. Stejně jako Cold Cold Nights zvolili angličtinu, texty vnímají jako osobní terapii.

"I když jsme v podstatě šťastní lidé, pět písní, které se objeví na EP Mirrors, dokázalo vsáknout velmi temné emoce nás obou. Nečekejte nic veselého, tématem je destrukce, smysl existence a kritika dnešní společnosti," popisuje témata alba zpěvačka Tereza.

S albem dvojici pomáhal Mikoláš Růžička. Hudebník známý z kapely Republic of Two dbal na jednoduchý zvuk, s nímž ostatně často pracují i samotní Republic of Two, a nechal vyniknout melancholii a naléhavost sdělení.