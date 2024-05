Recenze: Zaslouží si kaskadéři Oscara? Ryan Gosling s úsměvem hoří a dokazuje, že ano

Je to špinavá práce. Vybuchujete, hoříte, padáte a na plátně nikdy nejste vidět. Režisér snímku Kaskadér, který nově promítají česká kina, tohle povolání zakusil na vlastní kůži. V nové akčně-romantické komedii David Leitch skládá poctu právě řemeslu, jímž v Hollywoodu začínal.

Kdysi zaskakoval za Brada Pitta, pak debutem John Wick před deseti lety ukázal, že žánru rozumí i za kamerou. Po dalších snímcích vynikajících nápaditou akcí včetně Atomic Blonde či předloňského Bullet Train se David Leitch ve filmu Kaskadér svým způsobem vrací zpátky.

Ne snad že by sám zase ovládal auto, které ma předurčeno udělat osm otoček ve vzduchu, než vybuchne. Za volant ale posadil herce Ryana Goslinga, jenž ukazuje, že i kaskadéři mohou hrát hlavní roli.

I když ne tak úplně. Nový film je hravá pouť světem před kamerou i za kamerou, která tak trochu vypadá, jako kdyby šestnáctiletý obdivovatel akční kinematografie natočil romanci. Gosling se v úvodu stihne vyznat z lásky ke kameramance snímku, na kterém právě pracuje. Avšak románek s Jody, ztvárněné herečkou Emily Blunt, brzy ukončí zranění při nepovedeném akčním kousku.

A Colt Seavers - jak jinak by se drsný kaskadér měl jmenovat - se odloučí od světa explozí a nejspíš by dodnes parkoval auta kdesi v malém bistru, kdyby mu nezavolala producentka tohoto projektu, během něhož si vážně poranil záda. Jody točí svůj režijní debut a prý si ho výslovně vyžádala.

Jak se ukáže, věci jsou trochu komplikovanější. Nejenže zhrzená expartnerka, které se Colt měsíce neozval, o jeho přítomnosti na place neví. Už vůbec netuší, že Colt kromě kaskadérských kousků dostal od producentky trochu jiný úkol. Najít zmizelou hvězdu Toma, tedy muže, jemuž před nehodou dělal šest let dubléra.

Dál už scénář Drewa Pearce pokračuje jako dynamická hra hned s několika žánry, u které není třeba vždy domýšlet, proč a jak se zrovna odvíjí zápletka.

Kaskadér je po celou dobu přehnaná a nadsazená podívaná, stačí se podívat na povahu filmu, který Jody točí na australském pobřeží. Má jít o velkolepou love story uprostřed pouště, kde pere westernové slunce a kde se producírují mimozemšťané v legračních gumových kostýmech. Zároveň je okamžitě zjevné, že ten snímek bude částečně i metafora rozpadnuvšího se vztahu Colta s Jody.

Zatímco se Colt pouští do pátrání a zjišťuje, že zabředl do čehosi, co notně zapáchá levotou, režisér David Leitch rozjíždí dvojí hru s divákem.

Největší kouzlo Kaskadéra pramení z toho, že se neustále pohybujeme na hraně grotesky či takřka parodie, přitom akční scény jsou opravdové a velkolepé. I postavy se neustále v dialozích noří do největších klišé, případně se baví pomocí průpovídek ze známých filmů od Rockyho po Rychle a zběsile. Přesto se tvůrcům daří držet nejen napětí, ale též funkční romantickou linku.

Herečka Emily Blunt s nasazenou ještěří tlapou v rekvizitárně může působit jako z brakového filmu amerického studia Troma, když se ale přemýšlivě drbe drápem na čele, navzdory všem předpokladům z té scény prýští uvěřitelné emoce.

Podobné je to s akcí, na níž neustále cítíme rukodělnost a neochotu používat digitální triky. Případně je neuvěřitelně extravagantní. Třeba když zdrogovaný Colt zápasí s protivníky v nočním klubu, jeho pěsti zanechávají neonové stopy a kolem občas projde jednorožec - působící jako ta nejběžnější věc.

Kaskadér může snadno a právem působit coby slepenec ústřižků z jiných filmů. Tvůrcům se však daří získat sympatie publika, neboť Colt je přesně takový, pomuchlaný a nedokonalý hrdina, který do podobného slepence patří.

Film bezuzdně vytahuje triky z klobouku a působí, jako kdyby malý chlapec předávkovaný cukrem získal přístup do obří hračkárny, kde si může tropit, co chce. Ne všechny hračky a triky jsou skvělé, přesto to funguje.

Kaskadér stojí na chemii mezi hrdiny a chytrém míchání prvků romance s akcí. A také na hravosti filmařů, kteří nekončí u toho, že citují hlášky z Rychle a zběsile. Když už ta průpovídka padla, tak za chvíli vidíme automobilovou honičku, která je zjevnou poctou páté části této série, v níž hrdinové vlečou velkoměstem na řetězech obří trezor.

Podobných třešniček k vyzobnutí obsahuje snímek mnoho. Hlavní devízou Kaskadéra však nakonec zůstává právě radostné míchání různých kódů. Epické výbuchy, slavná budova opery v Sydney v pozadí, všudypřítomné pozlacené dekorace a tak dále.

Kaskadér se sebevědomě řítí cestou mezi operou a brakem, přičemž mezi nimi stírá rozdíly. A Ryan Gosling jako by vzkazoval publiku i americké filmové akademii, že kaskadéři si zaslouží svou oscarovou škatulku.