Judas Priest bouře nezastavila. Koncert v Česku přerušili jen krátce, dominovaly hity

Slavná britská heavymetalová kapela Judas Priest v pátek večer vystoupila na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku. Zahrála hity i skladby z nového alba Invincible Shield, které vydala v březnu. Úvod koncertu poznamenala bouřka, kvůli průtrži mračen a bleskům byli pořadatelé nuceni na několik minut přerušit vystoupení. Přesto jej sledovalo zaplněné prostranství před hlavním pódiem.

Judas Priest zahájili show skladbou Panic Attack ze své dosud poslední, v pořadí již 19. studiové desky. Z ní zazněla ještě titulní píseň Invincible Shield. Promočené publikum se ale dočkalo i starších hitů.

Mezi nimi nechyběly songy You've Got Another Thing Comin’, Turbo Lover nebo Painkiller, v přídavcích pak Electric Eye a Hell Bent for Leather, před níž zpěvák Rob Halford tradičně přijel ze zákulisí na scénu na motorce.

Nedlouho po začátku vystoupení zazněla také zřejmě nejznámější skladba skupiny Breaking the Law z oceňovaného alba British Steel, vydaného roku 1980. V pátek z něj Judas Priest zahráli i kompozice Rapid Fire a Living After Midnight, která koncert na Masters of Rock uzavírala. V jeho závěru začalo nad areálem vizovické likérky, kde se akce koná, znovu pršet.

Charismatický Rob Halford, jenž svého času spoluvytvářel metalovou módu s typickým koženým oblečením, řetězy a kovovými cvočky, jako přirozený lídr i ve svých 72 letech ovládal dění na pódiu. Většinu partů zvládl odzpívat sám, publikum zapojoval do zpěvu prakticky jen v refrénech některých písní. Při předešlém koncertu před dvěma lety na stejném místě si od obecenstva nechával pomoci častěji. Dalšími členy sestavy jsou baskytarista Ian Hill, bubeník Scott Travis a kytaristé Richie Faulkner s Glennem Tiptonem. Ten však bojuje s Parkinsonovou chorobou, roku 2018 jej proto na koncertech nahradil Andy Sneap.

Výpravné scéně dominoval speciální kříž zavěšený pod stropem pódia, který patří k poznávacím znakům kapely. Při některých skladbách jej však mechanismus spustil těsně nad hlavy muzikantů. Za jejich zády běžely na velkoplošné obrazovce klipy, vystřídaly se na ní i motivy britské vlajky nebo planoucího ohně.

Navzdory nepřízni počasí si obecenstvo koncert Judas Priest viditelně užívalo. Muzika kapely, která na metalové scéně působí více než 50 let, oslovuje lidi všech věkových kategorií. Páteční vystoupení si nenechala ujít například šestatřicetiletá Karolína Pilařová z Kroměřížska, která přijela s přítelem. Odcházela promočená, ale spokojená. Oceňuje především Halfordův výkon. "Dal do toho všechno," říká.

Video: Ukázka z vystoupení Judas Priest ve Vizovicích