Obrazem: Na vizovický Masters of Rock míří 20 tisíc lidí, Citron připomněl Pařízka

Už pošesté folkrocková kapela Fleret zahájila festival Masters of Rock. Letošní 18. ročník se koná od čtvrtka opět ve Vizovicích na Zlínsku. "Flereti dohráli s velkým úspěchem, sledovalo je 12 tisíc lidí,“ oznámil Jiří Daron, ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia.

Skupinu, jež představuje pomyslnou bigbítovou odnož českého folku, založil kapelník a manažer Zdeněk Hrachový. Debutové album Sbohem galánečko vydala roku 1990, dříve vystupovala i se zpěvačkou lidových písní Jarmilou Šulákovou.

Jako druhá se na hlavním pódiu objevila česká kapela Sebastien. Do areálu vizovické likérky Rudolf Jelínek, tradičního dějiště festivalu, začali pořadatelé vpouštět první návštěvníky ve čtvrtek dopoledne.

Festival je vyprodaný, dorazí více než 20 tisíc lidí. "První přijížděli do Vizovic už na konci minulého týdne. Od úterka se začaly masivně plnit kempy," popisuje ředitel Daron. Lidé sem přicestovali z Evropy, Brazílie, Kanady, USA i Japonska.

Podobně jako v předchozích letech se pořadatelům osvědčila možnost předem vyměnit vstupenky za identifikační náramky. Návštěvníci tak mohli učinit od úterý, díky tomu se ve čtvrtek u bran netvořily fronty. "Nabídky využilo za dva dny asi 8000 lidí. Vyplatí se to dělat dopředu," konstatuje Jiří Daron.

Hlavní hvězdou čtvrtečního programu byla německá metalová formace Heaven Shall Burn. Existuje od roku 1996, zatím poslední studiové album vydala předloni. Tvoří ji zpěvák Marcus Bischoff, kytaristé Maik Weichert a Alexander Dietz, baskytarista Eric Bischoff plus bubeník Christian Bass.

V textech se často vymezují proti rasismu a fašismu, věnují se také právům zvířat. Všichni členové bandu jsou vegani nebo vegetariáni. Hrají metalcore a melodický death metal. "Je to velký rachot, velký nářez," shrnuje ředitel festivalu.

Kapela Citron na letošních Masters of Rock zahrála mimo jiné skladbu Zahradní slavnost. Foto: ČTK | Video: Martin Dybala

Ve čtvrtek na Masters of Rock dále účinkovali finští Amorphis a Lordi, kteří vystupují v hororových kostýmech. Došlo také na brazilskou thrashmetalovou Sepulturu nebo české rockery Citron. Ti s hosty připomněli loni zesnulého bubeníka a lídra Radima Pařízka.

"Fanoušci ví, že je to kapelník a duše Citronu a skladatel prakticky 95 procent tvorby skupiny, který odešel z tohoto světa do rockového nebe," popisuje Jiří Daron. Pařízek zemřel vloni na jaře sedmašedesátiletý.

Tento pátek festival pokračuje s italskou kapelou Lacuna Coil vyznávající gotický metal nebo australsko-americkými rockery The Dead Daisies v čele se sedmdesátiletým zpěvákem Glennem Hughesem, známým z Black Sabbath, Deep Purple nebo spolupráce s českými Monkey Business. Oba soubory už ve Vizovicích hrály dřív.

Historie Lacuna Coil sahá do roku 1994, zpočátku působila pod jinými názvy. Jejími členy jsou zpěvačka Cristina Scabbiaová, zpěvák Andrea Ferro, kytarista Diego Cavallotti, baskytarista Marco Coti Zelati a bubeník Richard Meiz. Dosud vydali devět alb a získali několik cen. "Hrají v zajímavých kostýmech, mají zajímavě ztvárněnou scénu a krásnou frontmanku, takže nabízí oku lahodící vystoupení," hodnotí ředitel festivalu.

V pátek diváci viděli i mezinárodní heavymetalový band Beast in Black. "Má budoucnost před sebou a myslím, že toho ještě hodně dokáže. Nabaluje víc a víc fanoušků, protože hraje melodickou metalovou muziku," poznamenává Daron.

V sobotu večer vystoupí nejočekávanější sestava, britští heavymetaloví Judas Priest. Jejich historie sahá do přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy se postupně zformovali v anglickém Birminghamu. Počátkem 80. let dali s Iron Maiden nebo Saxon vzniknout směru označovanému jako nová vlna britského heavy metalu.

Festival uzavře koncert populárních finských symfonických metalistů Nightwish.

Skladba Hard Rock Hallelujah, jak ji Lordi zahráli na letošních Masters of Rock. Foto: ČTK | Video: Martin Dybala

V pořadí 18. ročník Masters of Rock se měl konat už předloni, odložen musel být kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Tentýž scénář se opakoval vloni.

"Letos máme pokus číslo tři, který samozřejmě už vyjde. Dobrá věc je, že když se překládal poprvé Masters of Rock, byla tam velká soudržnost mezi účinkujícími, pořadateli, technickým zajištěním. A samozřejmě nás podrželi i fanoušci, kteří prakticky nevrátili v průběhu těch tří let téměř žádné vstupenky," uzavírá ředitel festivalu Jiří Daron.