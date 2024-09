Clooney a Pitt přivezli do Benátek nový film. Mají v něm za úkol odstranit mrtvolu

Hollywoodské hvězdy George Clooney a Brad Pitt na benátském festivalu politovaly, že jejich nejnovější film nazvaný Wolfs vynechá kina a koncem měsíce bude mít premiéru rovnou ve videotéce společnosti Apple.

"Je to škoda," řekl v neděli Clooney, podle nějž jsou ale videotéky jako Apple TV+ zároveň stěžejní pro přežití zábavního průmyslu. Hercům dávají práci a umožňují jim oslovit větší publikum, argumentoval. "My všichni v celém oboru streamování potřebujeme," myslí si herec.

Komediální thriller Wolfs promítá benátský festival mimo soutěž. Napsal a natočil ho Američan Jon Watts známý trojicí posledních filmů o Spider-Manovi. Novinka ve stylu starých kriminálek vypráví o dvojici zločinců, kteří se živí profesionálním uklízením mrtvých těl. Jsou zvyklí pracovat každý na vlastní pěst, dokud nedostanou tutéž zakázku. Jejich spolupráce má komicky nešťastné důsledky.

Protagonisty hrají držitelé Oscara, šedesátiletý Brad Pitt a o tři roky starší George Clooney. Právě jeho postavě ve filmu zavolají jako první. Má přijet pomoct státní zástupkyni proslulé tím, že tvrdě postupuje proti zločincům. Ta se však momentálně nachází v luxusním newyorském hotelu, kde u její postele leží bezvládné tělo napůl svlečeného muže.

"Nikdo jiný neumí to, co umím já," ubezpečuje ji Clooney, když dorazí, aby mrtvolu beze stop odklidil. Teze ale platí jen do okamžiku, než se objeví Brad Pitt, jehož postavu kdosi najal na stejný úkol. Vzápětí navíc protagonisté zjistí, že mladík není mrtvý. A že má u sebe drogy v hodnotě čtvrt milionu dolarů.

Nějak to dopadne

Film názvem Wolfs volně odkazuje k postavě profesionálního uklízeče mrtvých těl Winstona Wolfa ze snímku Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Vyrobila jej firma Apple, která ho původně chtěla uvést nejprve do kin. Až před několika týdny oznámila, že se rozhodla jen pro omezenou distribuci v USA. Také čeští diváci tedy novinku uvidí až ve videotéce Apple TV+, kde se objeví 27. září.

"Návštěva kina vždycky bude v nějakém ohledu romantická. Ale jsem fakt rád, že tu streamovací služby existují, protože díky nim máme víc příběhů, víc talentovaných herců najde uplatnění, víc lidí to vidí," vyjmenovává Brad Pitt. "Pořád se to různě přeskupuje, ono to nějak dopadne," věří.

Herci v Benátkách dostali mimo jiné dotaz, zda o něčem svědčí, když ani účast dvou největších hollywoodských hvězd nezajistí filmu distribuci v kinech. "Je to zjevný signál, že naše kariéry uvadají," zažertoval Clooney.

Společně účinkovali začátkem tisíciletí v trojici kriminálek Dannyho parťáci. Naposledy se před kamerou objevili před 16 lety v komedii Po přečtení spalte, kterou natočili bratři Coenové. Možnost znovu se sejít v jednom projektu přivítali a kývli na ni, jakmile jim režisér poslal scénář. Protože z něj ale nebylo jasné, kdo má hrát koho, Pitt s Clooneym si zavolali a role si mezi sebou rozhodili.

Clooney v Benátkách dále popřel informace deníku New York Times, podle nějž každý herec za film Wolfs dostal více než 35 milionů dolarů, v přepočtu téměř 800 milionů korun. "Vyjadřuji se k tomu z jediného důvodu, protože je špatně pro celý obor, pokud si lidi myslí, že tohle je skutečná výše honoráře. To je fakt hrozné a znamenalo by to, že nikdo nenatočí nic," řekl Clooney. "Ten odhad je přepísknutý o miliony, miliony, opravdu miliony dolarů," zdůraznil, aniž by uvedl přesnou částku.

2:39 Film Wolfs bude ve videotéce Apple TV+ k vidění 27. září. | Video: Apple TV+

Clooneyho se novináři také zeptali, zda měl podle něj dopad komentář, jejž předminulý měsíc napsal pro New York Times. Dlouholetý sponzor americké Demokratické strany Clooney v něm vyzval současného prezidenta Joea Bidena, aby s ohledem na vysoký věk už znovu nekandidoval v letošních volbách. Biden přání později skutečně vyslyšel.

"Za tohle bychom měli především ocenit prezidenta, který se zachoval nejméně sobecky ze všech prezidentů od dob George Washingtona," reagoval Clooney v narážce na prvního amerického prezidenta z 18. století.

"Všichni víme, jak strašně těžké je vzdát se moci. Příklady vidíme po celém světě. Aby někdo usoudil, že existuje lepší cesta, jak dál, ale bez něj, to mi přijde mimořádné," soudí herec.

Na film Wolfs nyní vycházejí první recenze. Podle britské BBC představuje návrat do doby, kdy hollywoodské hvězdy nehrály jen samé superhrdiny. Zatímco podobné snímky z 80. let minulého století jako Půlnoční běh nebo 48 hodin ale stály na odlišnosti protagonistů, hrdinové Wolfs jsou si podobnější, než by si byli ochotní připustit.

Výsledkem je zábavná, přesto nijak mimořádná podívaná, na kterou člověk rychle zapomene, hodnotí BBC. Podle ní scénář obsahuje více nesrovnalostí. "Možná režisér spoléhal na to, že mezi Clooneym a Pittem to bude jiskřit tak moc, až na ostatním nesejde. Nebo si něco záměrně nechává kvůli pokračování. Jestli ano, měl by v něm trochu přidat," doporučuje britský web.

Ani podle deníku Guardian není komediální thriller nikterak mimořádný. "Obě hvězdy ale vypadají, že si natáčení užívaly, a ta radost je docela nakažlivá," napsal Guardian.