Marhoul v Benátkách neuspěl. Zvítězili Joker a Polanski, cenu má také česká Extase

Komiksový Joker s hercem Joaquinem Phoenixem a dobový film režiséra Romana Polanského o Dreyfusově aféře v sobotu večer získaly hlavní ceny na 76. ročníku festivalu v Benátkách. Přestože Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula odešlo s prázdnou, útěchou mu může být ocenění Film pro UNICEF od studentské poroty, vyhlášené už v pátek. Hned zkraje ceremoniálu byla za nejlepší restaurování oceněna česká Extase režiséra Gustava Machatého, která byla na benátské akci poprvé uvedena roku 1934.

Celosvětově věhlasný český film Extase, v němž kamera zachytila zcela nahé ženské tělo, tehdy v Benátkách způsobil pozdvižení. Po 85 letech se nyní na akci úspěšně vrátil.

Jedná se především o úspěch Národního filmového archivu, který měl digitální restaurování Extase na starosti. "Je velkou ctí tu být pro mě i pro Národní filmový archiv. Toto restaurování by nebylo možné bez spousty skvělých partnerů," řekl při předávání Jonáš Kucharský, kurátor hudby a restaurátor zvuku. Poděkoval partnerským archivům v Evropě i pořadatelům bienále za pozvání.

"Práce to byla mimořádně náročná i proto, že se film dochoval v řadě různých verzí, a to nejen jazykových, ale také odlišně zcenzurovaných. Museli jsme velkou pozornost věnovat také tomu, aby nevzniklo nějaké ‚nové dílo‘, tedy abychom například nespojovali dohromady záběry z německé a české verze," řekl již před festivalem pro Aktuálně.cz Matěj Strnad, vedoucí oddělení kurátorů Národního filmového archivu.

Extase režiséra Gustava Machatého vypráví o citově i sexuálně vyprahlé velkostatkářově dceři, která opustí svého staršího manžela, neboť o ni jako o ženu nejeví zájem, požádá o rozvod a zplodí dítě s milencem.

Další vítězové

Hlavní cenu festivalu, takzvaného Zlatého lva, krátce před půl devátou obdržel snímek Joker režiséra Todda Phillipse. Vypráví o zrození Batmanova letitého nepřítele a ukazuje, jak se ze zranitelného, utlačovaného samotáře stal sebevědomý zlosyn nalíčený make-upem. Film, v němž Jokera ztvárnil Joaquin Phoenix, česká kina uvedou 3. října.

Druhou hlavní cenu, Stříbrného lva, obdrželo drama J'accuse režiséra Romana Polanského. Vypráví o důstojníkovi Alfredu Dreyfusovi, který byl koncem 19. století ve Francii neprávem označen za německého špiona a následně v ne zcela spravedlivém procesu odsouzen k doživotnímu pobytu v izolaci na Ďáblově ostrově.

"Žaluji! je formou film klasický, konzervativní. Navzdory tomu, že vypráví o soudním procesu, vyznívá méně teatrálně než Polanského dva předchozí tituly," napsala v recenzi pro Aktuálně.cz kritička Anna Kopecká, podle níž snímek naplňuje jednu z rolí kinematografie: ztvárnit historickou událost tak, aby byla přístupná a pochopitelná i pro dnešní generaci.

Nabarvené ptáče Václava Marhoula ze sobotního ceremoniálu odešlo s prázdnou. Útěchou mu může být ocenění Film pro UNICEF od studentské poroty, které získalo už v pátek.

Předsedkyní poroty, která vítěze vybrala, byla argentinská režisérka Lucrecia Martelová.

Cenu za scénář v Benátkách převzal hongkongský režisér a fotograf Yonfan za film, jehož anglický název zní No. 7 Cherry Lane. Odehrává se v Hongkongu 60. let v nejistých časech, které autor při přebírání ceny dal do souvislosti se současností.

"Když jsem se roku 1964 vrátil z Tchajwanu do Hongkongu, nadechl jsem se a cítil jsem svobodu od moře, svobodu ze všech těch pokrmů vařených na ulicích. Od té doby jsem svobodu v Hongkongu cítit nepřestal," řekl režisér, který vyslovil přání, aby si Hongkong udržel svobodu i dnes, kdy v něm zuří protesty a někteří se obávají, aby proti demonstrantům nezasáhla čínská vláda.

Stříbrného lva za režii dostal Švéd Roy Andersson, autor dramatu Om det oändliga (About Endlessness).

Sošku pro nejlepší herečku získala Francouzka Ariane Ascaride. Účinkuje ve snímku Gloria Mundi režiséra Roberta Guédiguiana.

Nejlepším hercem porota vyhlásila čtyřiatřicetiletého Lucu Marinelliho, který ztvárnil hrdinu snímku Martin Eden. Italsko-francouzské historické drama částečně vychází ze stejnojmenného románu Jacka Londona o námořníkovi, který dosáhne vzdělání a bohatství. Film natočil Ital Pietro Marcello.

Cenu Marcella Mastroianniho pro nejlepší talent, která vznikla na počest slavného italského herce, obdržel dvaadvacetiletý Angličan Toby Wallace. Účinkuje v australském komediálním snímku Babyteeth o manželích, jež zjistí, že jejich vážně nemocná dospívající dcera se zamilovala do drogového dealera.

Zvláštní cenu pro režiséra, herce či film zařazený v hlavní soutěži dostal Franco Maresco, jedenašedesátiletý italský režisér snímku La mafia non è più quella di una volta.

Vedlejší sekce

V programové sekci Orizzonti, která se zaměřuje na talenty a inovativní kinematografické postupy, uspěli herci Marta Nieto z filmu Madre a Sami Bouajila za Un fils. Zvláštní cenu poroty Orizzonti obdržel Raymund Ribay Gutierrez, autor titulu Verdict. Sošku Orizzonti za režii převzal Théo Court, který natočil historické Blanco en Blanco.

Nejlepším filmem v sekci Orizzonti se stalo Atlantis, jež natočil Ukrajinec Valentyn Vasyanovych. Dystopické drama se odehrává v blízké budoucnosti na Ukrajině zmítané válkou a vypráví o bývalém vojákovi, který trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

Cenu pro nejlepší dokument o kinematografii získala Brazilka Bárbara Paz za snímek Babenco: Tell Me When I Die. Jedna se o portrét jejího krajana, režiséra Héctora Babenca, který zemřel v roce 2016. Předtím ale vyslovil přání, aby o něm vznikl film.

Závěrečný ceremoniál festivalu uvedla italská herečka Alessandra Mastronardi, pak už vítěze ohlašovali zástupci porot.