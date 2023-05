Johnny Depp je zpět. Za roli krále mu lidé v Cannes tleskali sedm minut vestoje

Jako by se Johnny Depp vrátil do svých nejslavnějších let. Na úterním zahájení festivalu v Cannes byl americký herec hvězdou červeného koberce. Nejprve v černých brýlích a později bez nich rozdával autogramy a fotil se s fanoušky. V závěru večera sklidil sedmiminutový potlesk vestoje za zahajovací snímek Jeanne Du Barry, v němž ztvárnil francouzského krále Ludvíka XV.

1:55 Film Jeanne du Barry s podtitulem Králova milenka do českých kin uvede společnost Film Europe. | Video: Film Europe

Jedná se o první film, v němž devětapadesátiletý hollywoodský herec dostal hlavní roli od chvíle, kdy vyhrál ostře sledovaný soud s exmanželkou Amber Heard. Francouzská Riviéra Deppa přivítala s otevřenou náručí. Lidé tu na něj čekali s transparenty, na nichž bylo napsáno "Blahopřejeme, Johnny" nebo "Moc nás to mrzí" doprovázené obrázkem srdíčka. Na červeném koberci fanoušci podle agentury AP opakovaně provolávali Deppovo jméno. Herci trvalo pět minut, než se prodral davem a lesem vztyčených rukou, které si na něj chtěly sáhnout. Zobrazit 20 fotografií Jiní však byli kritičtější. Po sociálních sítích se šířila kampaň, která kritizuje 76. ročník festivalu za to, že "již 76 let oslavuje násilníky". Tento internetový protest zorganizovali příznivci Amber Heard. S ní se Depp soudil kvůli vzájemným obviněním z domácího násilí. Situaci nepomohl fakt, že zahajovací film s Deppem natočila francouzská režisérka a herečka Maïwenn, jež kritizovala hnutí #MeToo a nyní čelí žalobě kvůli tomu, jak minulý měsíc v pařížské restauraci plivla do tváře novináři. Na úterním galavečeru Depp vkročil do festivalového kina ve chvíli, kdy symbolicky držel právě Maïwenn za ruku. Ředitel festivalu Thierry Fremaux hájil rozhodnutí začít přehlídku s Deppem. "Ten jeho médii neustále propíraný soud mě opravdu nezajímá. Zajímá mě jediná věc: Depp jako herec," citovala jej agentura AFP. Na fotografii z filmu jsou Maïwenn jako Jeanne du Barry a Johnny Depp v roli Ludvíka XV. | Foto: Stephanie Branchu Snímek Jeanne du Barry se jmenuje podle milenky krále Ludvíka XV., kterou ztvárnila sama režisérka Maïwenn. Jeanne du Barry se narodila jako nemanželská dcera chudé pařížské švadleny a vyrůstala v klášteře. Díky své inteligenci, půvabu i volnějším mravům pak stoupala po společenském žebříčku. Z prodavačky, kurtizány a šéfky luxusního nevěstince se proměnila v poslední milenku Ludvíka XV. Ve filmu mezi francouzským králem a jeho milenkou, teď už hraběnkou Jeanne du Barry, vzniká vášnivý vztah. Ona se navzdory všem konvencím a mravům stěhuje do Versailles, kde však příjezd, oblékání a způsoby bývalé prostitutky vzbudí skandál. Madame du Barry žila v letech 1743 až 1793, vláda Ludvíka XV. trvala bezmála šedesát let. Úterní slavnostní premiéra filmu v Cannes skončila sedmiminutovým potleskem vestoje a jedna divačka v zadních řadách při závěrečných titulcích plakala, zmiňuje v recenzi server Variety.com. Podle něj měla také režisérka Maïwenn slzy v očích, vzhledem k Deppově angažmá na projekt obtížněji sháněla peníze. Látka je pro ni důležitá i osobně, rešerše dělala s přestávkami skoro deset let. Film se nezalíbí každému, s takovým cílem ho ale Maïwenn ani netočila, pokračuje server. Podle něj se jedná o relativně provokativní, přesto v některých ohledech mírný portrét ženy, která kombinací svého půvabu, taktizování a intrik našla cestu na vrchol a nepřestala se bránit před svými kritiky. "Také režisérka bude čelit ostré kritice, ale Maïwenn skutečně patří k předním filmařkám a její snímek nelze brát na lehkou váhu," napsalo Variety.com, podle nějž se novinka přes jisté nedostatky snaží dostat k emocionálnímu jádru neobvyklého vztahu mezi králem a jeho milenkou. Dle britského deníku Guardian je film výpravný a relativně zábavný, avšak obsazení Deppa do role krále zastiňuje jiné přednosti díla. Filmařka jako by nevěděla, jak ostře sledovanou celebritu režírovat, a kdyby si bývala byla vybrala jiného herce, diváci se mohli víc soustředit na protagonistku snímku. Navzdory nepopiratelné snaze obou aktérů navíc mezi králem a Jeanne du Barry na plátně nejiskří dostatečná chemie, myslí si Guardian. Film Jeanne du Barry s podtitulem Králova milenka uvede do českých kin distribuční společnost Film Europe, datum premiéry zatím není známé. Video: Vítězství Deppa možná otevře novou kapitolu #MeToo, říká Ciglerová 23:57 „Johnny Depp u fanoušků jméno nikdy neztratil, u části veřejnosti ale pochybnost zůstane ještě dlouho,” řekla vloni v DVtv novinářka Jana Ciglerová. | Video: Michael Rozsypal

