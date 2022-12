Amber Heardová uzavřela dohodu v soudním sporu se svým exmanželem Johnnym Deppem

Osm lidí v pondělí zabili a dalších sedm zranili ozbrojenci v irácké provincii Dijála asi 70 kilometrů severně od Bagdádu, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na místní policii a zdravotníky. Podle ní jsou oběťmi civilisté a někteří zranění jsou ve vážném stavu.

K útoku, který se stal poblíž města Chális, se zatím nikdo nepřihlásil. Podle irácké policie je za ním zřejmě teroristická organizace Islámský stát (IS). V neděli zabili členové IS devět iráckých policistů u města Kirkúk na severu země, když jejich konvoj zasáhla bomba. K tomuto útoku se IS přihlásil.

Rovněž ve středu minulý týden zemřeli tři iráčtí vojáci po bombové útoku na armádní vozidlo, uvedla televize Al-Džazíra, podle níž se k tomuto atentátu nikdo nepřihlásil. Nejméně čtyři vojáci zemřeli poblíž Kirkúku v listopadu rovněž při útoku na jejich pozice.