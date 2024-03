Už brzy bude známý nový Bond. Nového favorita na agenta 007 podpořil Brosnan

Idris Elba

Daniel Craig hrál Jamese Bonda v pěti filmech od Casina Royale z roku 2006 až po Není čas zemřít z roku 2021. Od té doby producenti v čele s Barbarou Broccoli hledají jeho nástupce.

Podle agentury AP bondovská role obnáší závazek minimálně na deset let. To je ale jen jeden z důvodů, proč se do projektu nehrne ten, jehož jméno zaznívalo poslední roky nejčastěji, jedenapadesátiletý britský rodák Idris Elba známý z filmu Bestie bez vlasti nebo seriálu Luther.

Barbara Broccoli už v roce 2022 naznačila, že Elba o roli nestojí. "Idrise milujeme, je to skvělý kamarád a úžasný herec. Asi má ale dojem, že připoutat se k jedné postavě na deset, dvanáct nebo patnáct let by pro něj bylo až moc," řekla.

Faktorem začíná být i věk. Kdyby se Elba stal Jamesem Bondem nyní a držel se role stejně dlouho jako Craig, končil by v době, kdy mu bude 66 roků.

Herec v loňském podcastu naznačil, že ho odradily často vulgární diskuse na sociálních sítích ohledně představy, že by dosud bílého Bonda ztvárnil herec tmavé pleti. Dotazy týkající se agenta 007 nicméně dostává dál. "Je to čirá spekulace. Myslím, že se mohu s klidem prohlásit za nejslavnějšího bondovského herce, který Bonda nikdy nehrál," prohlásil naposledy.