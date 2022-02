Zpěvák a kytarista Radiohead založili novou kapelu, míří do Prahy

S projektem nazvaným The Smile navštíví českou metropoli zpěvák Thom Yorke a kytarista Jonny Greenwood, spoluhráči z britské kapely Radiohead.

Nově založenou sestavu představí 19. května v pražském Foru Karlín. Vstupenky za 1590 korun budou k mání od tohoto pátku v síti Ticketmaster, oznámila pořadatelská agentura Charmenko CZ.

The Smile v průběhu pandemie vymyslel dnes třiapadesátiletý Yorke a o tři roky mladší Greenwood s bubeníkem Tomem Skinnerem známým z britské jazzové formace Sons of Kemet. Jako producenta najali Nigela Godriche, který stojí za všemi nahrávkami Radiohead od populárního alba OK Computer z roku 1997.

The Smile si říkají podle básně Angličana Teda Hughese a "není to jen nějaký připitomělý úsměv, spíš úsměv někoho, kdo vám od rána do večera lže", vysvětlil Yorke na akci streamované pořadateli anglického festivalu Glastonbury.

Právě tam kapela vloni v květnu debutovala, když odehrála osm skladeb. Yorke s Greenwoodem střídali kytaru, baskytaru, syntetizátor a klávesy. Od té doby The Smile pracují na debutovém albu, ze kterého už zveřejnili singly You Will Never Work in Television Again a The Smoke.

Uplynulý víkend odehráli tři vyprodané koncerty v sále Magazine London, které streamovali do světa. Podle deníku Guardian scéna připomínala kruhovou klec z LED světel a v silně rytmické hudbě s občas krásnými melodiemi byly patrné vlivy elektronické hudby i žánru prog rock ze 70. let minulého století. "Z těchto skladeb si nicméně zapamatujete ne melodie, ale zvuk a celkovou dynamiku," shrnul Guardian.

Evropské turné The Smile začne 16. května v chorvatském Záhřebu, následovat budou Vídeň a Praha. Šňůra vyvrcholí o několik měsíců později v Itálii.