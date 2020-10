Zemřel kytarista Eddie Van Halen, kvůli rakovině a artritidě poslední roky nehrál

Ve věku 65 let zemřel Eddie Van Halen, přední rockový kytarista a zakladatel úspěšné rockové kapely, která se jmenovala po něm a jeho bratrovi, bubeníkovi.

O úmrtí informoval britský deník Guardian, zprávu na Twitteru potvrdil Van Halenův syn a baskytarista Wolfgang. "Nemůžu uvěřit, že tohle musím napsat, ale můj otec Edward Lodewijk Van Halen dnes ráno prohrál dlouhou a namáhavou bitvu s rakovinou," napsal syn.

"Byl to ten nejlepší otec, jakého jsem si kdy mohl přát. Každá vteřina, kterou jsem s ním strávil na pódiu i mimo něj, byla dar z nebes. Mám zlomené srdce a z tohohle se asi nikdy nevzpamatuju. Moc tě miluju, táto," dodal Wolfgang Van Halen.

Eddie Van Halen již v roce 2001 oznámil, že má rakovinu jazyka a trpí těžkou artritidu, kvůli které nemůže hrát. Bojoval také s alkoholem a drogami. Rakovina se mu však vracela, nejprve roku 2011 a osudově pak znovu vloni.

Americko-nizozemský kytarista Eddie Van Halen se narodil roku 1955 v Amsterdamu, ale vyrůstal v Kalifornii. Rockovou kapelu nazvanou Van Halen založil se svým bratrem, bubeníkem Alexem, dále s basistou Michaelem Anthonym a zpěvákem Davidem Lee Rothem v roce 1974. O čtyři roky později vydali debutové album s písněmi jako Runnin’ With the Devil, Jamie’s Cryin’ nebo coververzí You Really Got Me od The Kinks. Desky se nakonec prodalo 10 milionů kopií.

Dalším úspěchem bylo třeba album 1984 s hity jako Jump, Panama nebo Hot for Teacher. Deska se v prodejním žebříčku Billboard dostal na druhou příčku, nepřekonala však vítěze, album Thriller od Michaela Jacksona - jehož tehdejší největší hit Beat It obsahoval právě kytarové sólo od Eddieho Van Halena, připomíná americký rozhlas NPR.

V průběhu následujících let kromě nahrávání a vystupování ve Van Halen kytarista spolupracoval také s Michaelem Jacksonem či Quincym Jonesem.

Dohromady se desek Van Halen celosvětově prodalo přes 80 milionů a sám Eddie Van Halen se stal synonymem inovativní, obouruční a hbité hry na kytaru, dodává Guardian.

Největší vliv na Van Halena měli Eric Clapton či kytarista Brian May z kapely Queen. Van Halen hrál desítky let na kytaru s názvem Frankenstein. V roce 2011 jej časopis Rolling Stone zvolil sedmým nejlepším kytaristou všech dob, jeho skupina byla uvedena do Rock'n'rollové síně slávy.

Sestava často měnila zpěváky. David Lee Roth ji opustil roku 1985 a vydal se na sólovou dráhu, místo něj pak do Van Halen nastoupil Sammy Hagar. S ním formace v 80. a 90. letech natočila čtyři úspěšná alba 5150, OU812, For Unlawful Carnal Knowledge nebo Balance z roku 1995.

Rok nato Hagar odešel a vrátil se David Lee Roth, kterého však na pozici zpěváka následně nahradil Gary Cherone. Jeho jediná deska s kapelou nazvaná Van Halen III z roku 1998 však komerčně neuspěla.

Od té doby se Hagar i Roth do sestavy ještě několikrát vrátili, přičemž Roth se roku 2012 podílel ještě na poslední desce A Different Kind Of Truth, vydané po čtrnáctileté pauze.