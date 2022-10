V Praze zahráli Snarky Puppy. Zahájili festival dříve známý jako Struny podzimu

Vlivy jazzu, rocku, funku i gospelu lze slyšet v tvorbě americké kapely Snarky Puppy, která tuto neděli zahájila letošní ročník festivalu Prague Sounds. Na akci dříve známé jako Struny podzimu představila zejména skladby z právě vydaného alba Empire Central. Jako host vystoupila zpěvačka Malika Tirolien.

První minuty koncertu, který se konal ve Velkém sále Lucerny, patřily právě Malice Tirolien. Ta s kapelou absolvuje letošní turné po evropských městech. Zpěvačka z kanadského Montréalu se Snarky Puppy spolupracovala už na jejich albu z roku 2013 nazvaném Family Dinner - Volume 1. Podílela se na skladbách Sew a I'm Not the One.

Americká kapela, jejíž tvorba se vymyká žánrovým škatulkám, začala písní Broken Arrow z letošního alba Empire Central. To čítá 16 skladeb a je věnované domovskému městu formace, skupina ho vydala koncem minulého měsíce.

V průběhu zhruba 90 minut zazněly nedávné kompozice jako Free Fall či Bet. Na pódiu se představilo 10 hudebníků. Soubor jich přitom čítá asi 25, na koncertech se střídají. V Praze zahráli mimo jiné saxofonista Chris Bullock, bubeník Jamison Ross, klávesista Bobby Sparks a baskytarista Michael League, který je zakladatelem skupiny a jejím kapelníkem.

Snarky Puppy v Praze vystoupili poprvé. Už v sobotu je ale slyšeli návštěvníci brněnského Jazzfestu, který je s akcí Prague Sounds personálně provázaný. Stejně tak už v neděli Jazzfest Brno přivítal mandolínistu Chrise Thileho, jehož sólovým vystoupením v La Fabrice pokračují Prague Sounds toto pondělí.

Festival nabízí osm večerů. Diváky čeká koncert britské zpěvačky Laury Mvuly nebo bubeníka Makayi McCravena. Opět ve Velkém sále Lucerny se představí jazzové kvarteto tvořené saxofonistou Joshuou Redmanem, klavíristou Bradem Mehldauem, kontrabasistou Christianem McBridem a bubeníkem Brianem Bladem.

V Rudolfinu se zase 19. listopadu sejde více osobností, aby vzdaly poctu flénistovi a saxofonistovi Jiřímu Stivínovi, jenž slaví 80. narozeniny. Festival zakončí 24. listopadu ve Foru Karlín německý skladatel pohybující se na pomezí klasické a elektronické hudby Nils Frahm. Ten pracuje se všemi typy nástroje od dětského toy piana přes klávesy Fender Rhodes až po koncertní křídla značky Steinway.

Akci dříve známou jako Struny podzimu založil roku 1996 hudební manažer Marek Vrabec tehdy ještě na Pražském hradě. Později se přesunula do různých koncertních sálů ve městě. "Od hradních začátků jsme ušli kus cesty, festival se výrazně vyvinul a možná proto, že mi loni bylo padesát a strávil jsem se Strunami podzimu polovinu života, cítím, že je čas na změnu," vysvětlil Vrabec letošní změnu názvu na Prague Sounds.

Řekl, že Struny podzimu "trochu vyrostly z původních šatů a dětských let". Původní název dnes organizátorům spíš bránil v rozletu. Slovo struny evokovalo klasickou hudbu, ta už ale na nadžánrové přehlídce nehraje takovou roli jako v začátcích.