Třicet let jiné hudby. Na dvoudenní oslavě v Meetfactory zahrají The Young Gods

Pětice hvězd včetně izraelského rockera Dudu Tassy nebo etiopské soulové zpěvačky Eténèsh Wassieové vystoupí tento pátek a sobotu v pražské Meetfactory. Akci ke svému výročí pořádá agentura Rachot, která stojí mimo jiné za festivalem Respect.

Kapela The Young Gods do Česka jezdí od začátku 90. let minulého století. | Foto: Mehdi Benkler

Vrcholem dvoudenního programu bude sobotní koncert švýcarských industriálních rockerů The Young Gods, kteří zahrají slavnou skladbu In C od Terryho Rileyho. Kompozice z roku 1963, dle některých výkladů zakládající hudební minimalismus, sestává z 53 krátkých motivů. Interpreti bez dirigenta je mohou opakovat, jak dlouho chtějí, či některé části vypustit. Důležité je pouze dodržet pořadí.

"Když chcete porozumět této skladbě, představte si, že ležíte na louce, nad vámi plují oblaka a vy jen sledujete, jak se jejich tvary zvolna mění," řekl Riley. Ten doporučoval, aby skladba trvala mezi 45 až 90 minutami, Young Gods se podle pořadatelů přidrží spíš spodní hranice.

V posledních letech Češi mohli slyšet In C v podání ansámblu Ars Nova Copenhagen na zahajovacím koncertu festivalu Struny podzimu, a to za Rileyho přítomnosti. Nedávno kompozici v jiné úpravě s beatboxery uvedl český Orchestr Berg v klubu Roxy.

Young Gods, kteří vznikli roku 1985, do Česka jezdí od začátku 90. let minulého století. Naposledy hráli předloni v pražském Paláci Akropolis, dvakrát na jaře a ještě jednou koncem roku. Jejich koncerty pořádá právě agentura Rachot.

Počínaje debutovým albem předkládají tvorbu nevídaného rozsahu. Industriální hlukové plochy kombinují s nasamplovanými drásavými kytarami i nostalgickými tóny akordeonu. Formace ovlivnila mnoho muzikantů od Nine Inch Nails po Davida Bowieho. Jejich poslední pražský koncert se "odehrával převážně v modravém či zelenošedém přítmí, muzikanty často nasvěcovala typická, kolmo vzhůru namířená žlutobílá bodová světla", napsalo Aktuálně.cz.

Další hvězdou oslav v Meetfactory bude čtyřiačtyřicetiletý izraelský písničkář a rocker Dudu Tassa, který se narodil do židovské rodiny iráckého původu. S kapelou The Kuwaitis hrává v moderním aranžmá staré irácké písně, které složil jeho dědeček Daoud Al-Kuwaity s bratrem Salehem na dvoře iráckého krále Faisala.

Videoklip Dudu Tassy & The Kuwaitis ke skladbě Al Hilwa W'al Murra má na YouTube přes 200 tisíc zhlédnutí. | Video: Dudu Tassa & The Kuwaitis

Vnuk se kvůli repertoáru naučil arabsky a rockové obsazení rozšířil o housle, violoncello a arabskou citeru. Jako předskokana si ho roku 2017 na americké turné vybrali Radiohead, v Česku už účinkoval na festivalech Respect nebo Colours of Ostrava.

Prvním pátečním účinkujícím bude osmašedesátiletý francouzský skladatel experimentální hudby a stavitel nástrojů Pierre Bastien, jehož vizuálně ojedinělé performance leží na pomezí hudby, výtvarného umění a sci-fi.

V pátek rovněž zazpívá padesátiletá Etiopanka Eténèsh Wassiéová, kterou ovlivnila západní avantgarda a jež doplňuje prvky tamního specifického soulu o kytaru a kontrabas.

"Kytara střídá freejazzové polohy s minimalistickými figurami, kontrabas hraný smyčcem evokuje etiopské housle massengo, klíčový nástroj nomádských trubadurů azmari, z jejichž improvizací zpěvačka vychází," uvádějí pořadatelé.

V sobotu večer program uzavře americko-rakouská trojice Innode, kombinující elektroniku typu programovatelných bicích s akustickými nástroji. "Rytmické vzorce vytvářejí živnou půdu pro divoce vybarvené zvukové textury, poskládané ze syrových tónů analogových syntezátorů. Do věčně proměnlivého procesu zasahuje lidská intuice i nevypočitatelnost," popisují organizátoři.

Dvoudenní akcí s ročním zpožděním oslaví 30. výročí agentura Rachot, která v Česku od 90. let minulého století pořádá festival etnické hudby Respect a koncerty v sálech jako Palác Akropolis. Zaměřuje se na alternativu a zejména hudbu z různých částí světa.

Jedním z cílů pořadatele Borka Holečka je přispět k lepšímu poznání odlišných kultur, hudebních tradic a uměleckých směrů stojících mimo západní mainstream. Holeček přichystal první ročník festivalu Respect na Pražském hradě roku 1998 s přímluvou tehdejšího prezidenta Václava Havla a jeho kancléře Karla Schwarzenberga.

Zatím poslední ročník Respectu se konal poslední srpnový víkend na Rohanském ostrově. Páteční a sobotní oslava v Meetfactory musela být kvůli koronaviru odložena, s odstupem tak nakonec připomíná již 31 let existence Rachotu.

Ten do konce roku chystá ještě víc než 20 koncertů, přijedou například písničkářka Sophie Hungerová, trumpetista Erik Truffaz, britští jazzoví Gogo Penguin, krautrocková sestava Faust, baskytaristka Ida Nielsenová proslavená spoluprací s hudebníkem Princem nebo klavírista Tigran Hamasyan.