"Teď má Metallica pět členů." Kapela si zahrála s Eddiem ze seriálu Stranger Things

Anglický herec Joseph Quinn si s kapelou Metallica zahrál kus jejího hitu, který zazněl v závěru čtvrté řady sci-fi hororového seriálu Stranger Things. V něm Quinn ztvárnil Eddieho Munsona, jenž sestavu obdivuje a v klíčové scéně na elektrickou kytaru hraje její hit Master of Puppets.

K setkání došlo na hudebním festivalu Lollapalooza v americkém Chicagu. Kapela Quinna pozvala do zákulisí, kde mu darovala elektrickou kytaru typu B. C. Rich, podobnou, jakou měl v seriálu. Hudebníci ji hercovi následně podepsali a krátce si s ním zajamovali. "Rád bych oznámil, že Metallica má ode dneška pět členů," zažertoval pak bubeník Lars Ulrich.

Video ze setkání zveřejnila videotéka Netflix, která seriál Stranger Things vyprodukovala, píše server Pitchfork.com.

"Jsem velký fanoušek Stranger Things, sblížilo mě to s mými dětmi," řekl osmapadesátiletý frontman bandu James Hetfield. Devětadvacetiletý herec mu na oplátku popsal, jak se připravoval na natáčení. "Díky, že jste nás tu skladbu nechali použít. Dva roky jsem neposlouchal nic jiného než Master of Puppets. Cítím se s vámi spřízněný," uvedl Quinn.

Ten ve čtvrté řadě ztvárnil novou postavu: outsidera Eddieho Munsona, jenž se kvůli zálibě v metalové hudbě a hře na hrdiny Dungeons & Dragons odlišuje od ostatních spolužáků na střední škole. Kvůli tomu se v jednu chvíli musí začít schovávat.

Ve stěžejní scéně z takzvaného Světa naruby pak před kamerou na kytaru hraje skladbu Master of Puppets. Eddie a jeho kamarád Dustin, ztvárněný devatenáctiletým Gatenem Matarazzem, se tímto způsobem snaží přilákat krvežíznivé netopýry, aby rozptýlili antagonistu zvaného Vecna. Toho se paralelně vydávají zabít jejich přátelé, doplňuje web Billboard.com.

Ve skutečnosti kytarové sólo z Master of Puppets místo Quinna do seriálu natočil Tye Trujillo, syn baskytaristy Roberta Trujilla z Metallicy.

Poté, co zazněla ve Stranger Things, se píseň Master of Puppets z roku 1986 vrátila do americké hitparády Billboard 100. Kapela poděkovala autorům seriálů Mattovi a Rossovi Dufferovým za to, že její písni dali takový prostor. "Je pro nás velkou ctí být součástí Eddieho cesty," uvedla.

Při čtvrtečním koncertu na festivalu Lollapalooza sestava tento singl také zařadila. Výjimečně při něm na velkoplošných obrazovkách promítala právě scénu ze Stranger Things, kde skladbu hraje Quinnova postava. "Nejnovější členové klubu Hellfire to na Lollapalooze pořádně rozjeli," napsala k tomu Metallica na Twitter. Hellfire je v seriálu Eddieho klub příznivců hry na hrdiny Dungeons & Dragons.

Seriál, jenž bude pokračovat pátou řadou, výrazně pracuje s estetikou 80. let minulého století včetně hudby. Postaral se už o comeback písně Running Up That Hill od Kate Bush z roku 1985, jež zněla hned v několika epizodách čtvrté řady. V seriálu je to nejoblíbenější píseň dívky Max, kterou hraje Sadie Sink.

Minulý měsíc Running Up That Hill v čele britské hitparády předstihlo hit As It Was od Harryho Stylese. "Je to dobrá příležitost ohlédnout se za příběhem ženy, která nepodlehla popovým pravidlům a přispěla k jeho tvrdohlavým, hrdým, zářícím vrcholům," napsal o Kate Bush kritik Pavel Klusák.