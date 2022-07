Rap, který zvyšuje sebevědomí. Lizzo zpívá o tom, jak se mít alespoň trochu ráda

Americká raperka a zpěvačka Lizzo dokáže napsat hit, který zahýbe internetem. Díky tomu patří mezi nejvýraznější tváře současné hudby.

"Nejkrásnější se cítím na pódiu, ale stejně tak si tam připadám nejzranitelnější a neatraktivní, když se něco pokazí," říká ještě nepříliš známá Lizzo na konci rozhovoru z roku 2015. Vznikl předtím, než ji proslavilo průlomové album Cuz I Love You a virální hit Truth Hurts s beatem podkresleným jižanským tack pianem, to znamená preparovaným klavírem, do nějž jsou umístěny připínáčky nebo hřebíky.

Za písně z Cuz I Love You převzala Lizzo několik cen Grammy. Dnes už její skladby jako loňské Rumors, natočené s raperkou Cardi B, pravidelně šplhají na vrchol žebříčku Billboard. Totéž se podařilo písni About Damn Time ze zpěvaččina právě vydaného čtvrtého alba Special.

Přes nepopiratelné úspěchy se její stěžejní téma nemění - jak přijmout sebe sama a přes všechny vědomé nedostatky se mít alespoň trochu ráda. Před sedmi roky v interview tak tak zadržovala slzy, když po letech maskování nejistoty konečně dokázala zmínit alespoň jednu oblíbenou část vlastního těla. Právě díky komplikovanému vztahu k sobě samé a uvěřitelnosti toho, co prožívá a sděluje svou hudbou, se Lizzo stala přední tváří hnutí zvaného body positivity.

Deska Special rozpracovává úspěšný recept z předchozího alba, které bylo jejím prvním pro velké vydavatelství Atlantic Records. O hvězdném statusu Lizzo už nelze pochybovat - pod novinkou jsou kromě interpretky podepsaní hvězdní producenti jako Mark Ronson nebo Max Martin, kteří v minulosti tvořili s Adele, Robbiem Williamsem či Miley Cyrus.

Lizzo umně kombinuje různé vlivy černé hudby do jednolitého popového zvuku. Dokáže pracovat s ozvuky diska jako v písni About Damn Time, využívat svého mírně zastřeného hlasu s velkým rozsahem pro budování citlivé soulové výpovědi ve skladbě Naked nebo přepnout do módu rapové vyřídilky uzemňující všechny široko daleko.

"Udělám na něj Lorenu Bobbit, takže už si nikdy neza*uká," odkazuje ve skladbě Grrrls na americkou ženu, která svému manželovi a domácímu násilníkovi uřízla penis. Ano, je to poměrně přes čáru, ale rapové texty s nadsázkou, často násilnou, pracují běžně.

Lizzina píseň About Damn Time pracuje s ozvuky diska. Foto: AB+DM | Video: Atlantic Records

Lizzo vůbec přetváří rap k obrazu svému. Výtrysky přebujelého ega, velkohubost a vychloubání, respektive stylizace do nich, jsou koloritem většiny jejích hiphopových tracků. Zvlášť cenné je to pro někoho, kdo potřebuje především přesvědčit sebe sama o vlastní hodnotě, utišit shazující hlasy okolí i ty pocházející z vlastní hlavy.

Rap tak může zvýšit sebevědomí posluchačů i samotné interpretky. Jako by tak umocňovala dnešní emancipační roli žánru, jenž tradičně stál na povyšování se vůči imaginárním i skutečným rapovým soupeřům. Protože vždy dával hlas odstrkovaným, je v pořádku, že poslední roky jsou v rapu stále viditelnější ženy jako Lizzo, jež nadto neodpovídají dlouho tradovanému ideálu krásy.

To, že někdo nějak vypadá, mu nemusíme připomínat, nebo ho kvůli tomu navíc shazovat - lidé si to uvědomují sami, svému obrazu nelze uniknout. "Jak sakra můžete házet kameny, když jste neprošli její bolestí? Kvůli tomu se cítíme tak sami, kvůli tomu se cítíme tak zahanbeně," zpívá Lizzo v titulní skladbě aktuální desky a připomíná, jak mohou slova zraňovat. Soudě dle nejnovějších amerických filmů či seriálů ze středoškolského prostředí plných šikany je odstrkování na základě odlišnosti a předsudků stále důležité téma.

Že si uvědomuje sílu slov, nakonec Lizzo prokázala, když se na ni snesla kritika za píseň Grrrls. V ní užila slov "spaz", což je anglické pejorativní označení křečovitého či vyšilujícího člověka. Vychází z ableismu, tedy diskriminace a předsudků vůči lidem žijícím s postižením.

"Nikdy jsem nechtěla propagovat zraňující jazyk. Jako tlustá černá žena v Americe jsem čelila tolika bolestivým slovům, že naprosto chápu, jakou mohou mít sílu, ať už jsou zvolená záměrně, nebo nezáměrně," omluvila se na Twitteru.

Lizzo dobře ví, že v dnešním popu se vyplatí být s hlasem internetu zadobře. Do jisté míry mu vděčí za úspěch - její starší skladba Truth Hurts byla typickou ukázkou hitu, který chytil druhý dech, když si jeho začátek s chytlavou frází "Podstoupila jsem DNA test / Ukázal, že jsem stoprocentní mrcha" osvojilo publikum na síti TikTok. A přestože dnes už je Lizzo etablovaná, také singlu About Damn Time z aktuální desky pomohl na vrchol hitparády speciální tanec, který se začal šířit opět na téže sociální platformě.

Že minimálně dvě její písně zpopularizoval TikTok, dává smysl - Lizzina hudba je srozumitelná, často pozitivní, nabíjející. Dokáže posluchače "zaháčkovat" a opatřit skladbu pomyslnými třpytkami. Potvrzuje to i na novém albu - kompozice od About Damn Time přes Special po The Sign vyzařují nakažlivou energii.

Loňskou skladbu Rumors natočila Lizzo s raperkou Cardi B. | Video: Atlantic Records

Celek nicméně místy trpí tím, že někdy je té sladké polevy možná moc. Až se nelze zbavit pachuti z trochu vyvařeného receptu. Na desce také absentuje jednoznačný rapový "banger" neboli opravdový hit, jako bylo Tempo z dřívější nahrávky Cuz I Love You.

Pocit přeslazení se naopak naštěstí nedostavuje v pasážích, kde Lizzo mluví o vztazích a lásce. Sebeláska se podle ní vyjevuje, i když se sbližujeme s jinými lidmi. Track I Love You Bitch tak může být jak milostným dopisem, tak vyznáním citů přátelům.

Everybody’s Gay lze zase chápat jako oslavu nálady prides neboli pochodů za práva LGBTQ+ osob, kdy se proměňuje význam masek a stylizace a komunita může vystoupit z přetvářky, aby oslavila svou jinakost. Na konci, snad pro podtržení rozjařené nálady, Lizzo dokonce nechává zaznít rockové kytarové sólo.

Nečekaným vrcholem je pak čtvrtá skladba nazvaná 2 Be Loved. Stojí na euforickém synthpopovém rytmu, kterému skvěle přitakávají Hammondovy varhany. Přitom kompozice otevírá bolestivé rány. "Jak mohu milovat někoho jiného, když nemám ráda sebe?" ptá se zpěvačka a v refrénu pochybuje, jestli je na takové city připravená.

Jestliže lze u popové písně mluvit o dramaturgii, 2 Be Loved ji ztělesňuje dokonale. Na konci se postupně budovaná nádrž silné melodie rozlévá do všech stran v konstatování: "Včera bych utekla a nevím proč, ale jsem připravená."

Vnímání vlastního těla nabylo na důležitosti s vizuální kulturou Instagramu, kde chceme a většinou i konzumuje idealizovaný obraz světa. To však zároveň vytváří toxická očekávání, která bychom sami měli splňovat. Proto někdy potřebujeme ujištění, třeba od popové zpěvačky, že i bez dokonalého těla a tisíců sledujících jsme něčím jedineční. Lizzo ukazuje východiska z věčné nejistoty a pochybování. Nebo je alespoň na chvilku tlumí.