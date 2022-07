Folku sluší určitá míra chudoby. Začaly Prázdniny v Telči, zahráli Redl a Merta

Mezi prvními hudebníky, kteří se v pátek představili na 40. ročníku Prázdnin v Telči, byl šestasedmdesátiletý písničkář Vladimír Merta. Jednalo se o mimořádnou příležitost, na festivalech účinkuje zřídka. Kvůli své tiché hudbě a potřebě se soustředit vyhledává spíš menší akce.

"Myslím, že je rozdíl, když člověk hraje sám, to přitáhne svoje publikum. Kdežto když je to takzvaný festival, tak to přitáhne všechny možné stánkaře s plyšovými hračkami, a tam já se opravdu necítím dobře," říká Merta.

Prázdniny v Telči však podle něho mají atmosféru jinou, přívětivější. Několikrát ji jako účinkující zažil ještě před rokem 1989 a znovu v 90. letech. "Ale pamatuji se, že ty bedny byly menší, nebyly tam stříšky, nebyly tam subbasy, nebylo tam tolik světel. Bylo to prostší, protože folku sluší určitá míra chudoby," míní Merta.

Ten patří mezi výrazné tváře českého folku. Texty nepíše s ohledem na aktuální politické dění, přesto se stávají nadčasovými. O některých svých písních v Telči řekl, že vypadají, jako by odkazovaly k aktuální ruské agresi na Ukrajině, přitom jsou i 40 let staré. "Mám třeba 'Kdo cestou k moci vraždil, vraždí a bude vraždit dál'. Pak mám Nikdo v zemi nikoho," vypočítává. První úryvek pochází z písně Vzdálené výstřely, Nikdo v zemi nikoho je titulní skladba stejnojmenného alba z roku 2012.

Vloni Merta vydal své zatím poslední album nazvané Vykopávky z Korintu. Sestávalo z dosud nezveřejněných nahrávek, které ve svém studiu pořídil zkraje 90. let.

Nyní na koncertech v různých variantách zařazuje asi 60 písní. "Současně pracuji na melodii i na textech, obrábím to, zestručňuji. A myslím, že tak do roka a do dne bych mohl být s novým albem hotový," naznačuje.

Festival Prázdniny v Telči, jenž potrvá do 14. srpna, je součástí letního kulturního programu města od roku 1982, kdy jej založil někdejší vydavatel zpěvníků Milan Kolář řečený Medvěd. Ten akci letos zahájil po boku předsedy Senátu Miloše Vystrčila, hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka a starosty Telče Vladimíra Brtníka, všech z ODS.

Na akci dosud vystoupila více než tisícovka interpretů. Bohatou historii návštěvníkům připomíná i výstava fotografií. Velká část z nich je přístupná virtuálně pomocí QR kódů, jež otevírají databázi s 40 tisíci snímky z uplynulých let. Lze v nich hledat mimo jiné podle interpretů, kteří v Telči účinkovali.

Hlavním dějištěm festivalu je tradičně zámecké nádvoří, na čemž se organizátoři se správou státního zámku dohodli i navzdory letošní rekonstrukci zámku.

Koncerty se konají také na náměstí Zachariáše z Hradce, v Panském dvoře a poprvé i na dřevěných molech Štěpnického rybníku. "Budou tam jen menší akustické kapely a menší občerstvení. Je to krásné místo, které je škoda nevyužít. Myslíme si, že přesně tohle tam patří, aby si člověk mohl trošku ulevit od toho blázince na náměstí," řekl za organizátory Vojtěch Kolář.

Na dětská divadelní představení je možné zajít do zámeckého parku.

Sobotní večer na hlavní scéně bude patřit písničkáři Karlu Plíhalovi, který vystoupí i se svým synem Matějem. V pátek už se divákům představil Vlasta Redl. Záběry z jeho vystoupení na zámeckém nádvoří se stanou součástí druhé řady hudební série Ikony Kamila Střihavky. Cyklus medailonů českých hudebníků natáčí stanice ČT art. Bude mít deset dílů, stejně jako první série vysílaná letos od ledna do března.

Prázdniny v Telči už roky překračují žánrové hranice, běžná jsou na nich i rocková nebo funková vystoupení. Letos zahrají třeba kapely J.A.R. nebo slovenští Korben Dallas.

Festival potrvá do 14. srpna. Vloni přilákal okolo 10 tisíc diváků, poslední večer vystoupili písničkářka Radůza a soubor Cirk La Putyka.