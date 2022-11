Do Česka se vrátí Sting, Iron Maiden a Roger Waters přidávají koncerty

Anglického basistu Stinga jen letos v Česku slyšelo téměř 30 tisíc lidí, další přibudou napřesrok. Dva týdny po jeho posledním koncertě v Praze nyní agentura Live Nation oznámila další vystoupení, tentokrát v Pardubicích. Už dříve pořadatelé avizovali také druhá vystoupení Iron Maiden a Rogera Waterse v Praze.

Jedenasedmdesátiletý Sting vystoupí 18. července příštího roku v pardubické sportovní Enteria areně, která je s kapacitou přes 10 tisíc diváků třetí největší hokejovou halou v republice. Vstupenky za cenu od 1790 korun budou v prodeji od tohoto pátku. Angličan město navštíví poprvé. Stane se tak u příležitosti turné My Songs, na které v létě do zámeckého areálu ve Slavkově dorazilo 14 tisíc lidí a koncem října ještě o tisícovku víc do největší pražské zastřešené O2 areny.

"Sting je pěvecky, hudebně i fyzicky v životní formě. Na pódium přichází nakrátko ostříhaný, v upnutých kalhotách a přiléhavém tričku jako z dob The Police. Neprojevuje sebemenší únavu. S baskytarou na krku, často nakročený jako antická socha, 100 minut hraje prakticky všechny své hity," popsalo pražský koncert Aktuálně.cz.

Pořadatelská agentura Live Nation zároveň pro velký zájem přidala další vystoupení britské heavymetalové skupiny Iron Maiden. Ta se v pražské O2 areně kromě 30. května příštího roku představí ještě následující den 31. května. Vstupenky za 1790 korun už jsou v prodeji.

Iron Maiden zahrají skladby z loňského, zatím posledního alba Senjutsu, songy z klasické desky Somewhere in Time, vydané roku 1986, i další hity. To vše pod hlavičkou nového turné nazvaného The Future Past. Také tato sestava letos v Česku byla, zahrála zhruba 30 tisícům lidí v pražském Edenu v rámci šňůry Legacy of the Beast World Tour.

Koncem 70. let byli Iron Maiden u nové vlny britské heavymetalové muziky. Po sérii silných desek v 80. letech znovu stanuli v popředí na přelomu tisíciletí, kdy se do sestavy vrátili zpěvák Bruce Dickinson a kytarista Adrian Smith. Kapela, která prodala téměř 90 milionů alb a odehrála přes 2000 vystoupení, do Česka jezdí od roku 1993, kdy se představila nejprve v Ostravě a dva roky nato v pražském Průmyslovém paláci.

Přidává i Waters

Rovněž pro velký zájem organizátoři nedávno přidali druhé vystoupení britského rockera Rogera Waterse, někdejšího člena Pink Floyd. Ten se v pražské O2 areně představí 24. a znovu 25. května příštího roku, vstupenky za ceny od 1990 do 3290 korun jsou v prodeji. Na turné nazvaném This Is Not a Drill čeká diváky okolo dvacítky nejznámějších písní Waterse i Pink Floyd včetně hitů Comfortably Numb nebo Wish You Were Here. Waterse doprovodí kapela, v níž účinkují kytarista Dave Kilminster nebo saxofonista Seamus Blake známý z jazzových projektů.

Waterse na sebe poslední dobou upozorňuje silnou kritikou západní pomoci Ukrajině. Kvůli tomu nedávno zrušil dva plánované koncerty v polském Krakově, kde chtělo zastupitelstvo hlasovat o tom, že někdejšího člena Pink Floyd prohlásí za nežádoucí osobu. Waters například napsal otevřený dopis manželce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, v němž obvinil "extrémní nacionalisty" na Ukrajině, že zemi přivedli "do této zničující války". Kritizoval také Západ za dodávky zbraní Ukrajině a podobně jako Kreml vyslovil přesvědčení, že NATO vyprovokovalo Rusko.

Festivalový večer

Live Nation rovněž postupně oznamují program svého festivalového večera Prague Rocks, který se uskuteční 2. června příštího roku v pražských Letňanech. Kromě slavných rockových sestav Mötley Crüe a Def Leppard tam vystoupí český Kabát, vstupenky v cenách od 1490 korun už jsou v prodeji.

Akce zvaná Prague Rocks se uskuteční počtvrté. V jejím rámci se na letišti Letňany dosud představily kapely Metallica, Kiss či zpěvák Ozzy Osbourne.

Počátky britských rockerů Def Leppard sahají do roku 1977. Od té doby v kapele nepřetržitě působí zpěvák Joe Elliott a baskytarista Rick Savage. Od roku 1978 s nimi hraje bubeník Rick Allen, který zůstal i po autonehodě, jež ho v polovině 80. let připravila o levou ruku. Od roku 1982 po jejich boku stojí kytarista Phil Collen, od 90. let pak i kytarista Vivian Campbell. Letos v květnu vydali Def Leppard dvanácté studiové album nazvané Diamond Star Halos. V Praze se naposledy představili před třemi lety.

Druhé hvězdy večera, američtí Mötley Crüe, patří k nejznámějším jménům v metalové historii a podle mnohých definovali scénu tvrdé hudby v Los Angeles, kde vznikli roku 1981. Název pochází ze sousloví "nesourodě vypadající parta", anglicky "a motley looking crew". Vedle hudby se proslavili skandály a drogovými excesy. O jejich zběsilém životním tempu vyšla kniha The Dirt, v Česku známá pod názvem Mötley Crüe: Zpověď rockové skupiny s nejhorší pověstí na světě.

Mötley Crüe inspirovali mnoho dalších sestav. Za své vzory je považují třeba Green Day, Moby nebo Marilyn Manson. Jejich glamrockový vzhled byl také často parodován ve videoklipech dalších interpretů.