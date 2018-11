Dívčí skupina Spice Girls se vrací, bez Beckhamové chystá šest koncertů

Britská dívčí popová skupina Spice Girls v pondělí oznámila, že se příští rok znovu sejde a uspořádá turné po Velké Británii. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by se ho zúčastnila zřejmě nejznámější členka skupiny Victoria Beckhamová.

"Právě se stalo ve světě Spice Girls. Vstupenky v prodeji v sobotu v půl jedenácté dopoledne," avizovala kapela na twitterovém účtu. Turné začne 1. června příštího roku na manchesterském stadionu Etihad a zatím má čítat šest koncertů, ten poslední se uskuteční 15. června na londýnském stadionu Wembley.

Spice Girls, jež vznikly roku 1994, prodaly desítky milionů alb a do širšího povědomí se zapsaly hity jako Wannabe nebo Say You’ll Be There. Coby svůj vzor je později označovala celá generace popových hvězd, od Angličanek Adele a Charli XCX po dánskou zpěvačku MØ. Za vrchol éry Spice Girls bývá označován rok 1997, kdy vyšla druhá deska nazvaná Spiceworld. Podle ní byl natočen stejnojmenný film a dívky získaly prestižní cenu Brit Award.

Skupinu původně tvořila pětice dívek: Victoria Beckhamová, Melanie Chisholmová, Emma Buntonová, Melanie Brownová alias Mel B a Geri Hornerová, dříve známá jako Geri Halliwellová.

V doprovodním videu, které v pondělí zveřejnily na Twitteru, účinkují všechny čtyři členky kromě Beckhamové. "Přátelství nikdy nekončí. Spice Girls oznamují šokující anglické turné," láká kapela. "Zatím jsme s tím souhlasily jen my čtyři," upřesnila Mel B pro britskou televizi ITV. "Victoria se k nám možná v nějakém bodě připojí."

Beckhamová v posledních letech otevřeně hovořila o tom, že jí jako zpěvačce schází přirozený talent, dodává britský deník Guardian. Podle něj se Beckhamová věnuje kariéře v módním průmyslu, díky níž zažila ze všech pěti původních členek skupiny asi největší úspěch. "Být členkou Spice Girls pro mě bylo nesmírně důležité a svým kamarádkám přeji hodně lásky a zábavy, když se teď vypravují na turné. Vím, že udělají úžasnou show a staří i noví fanoušci si ji užijí," vzkázala Beckhamová.

Melanie Brownová alias Mel B se nedávno objevila na halloweenském večírku v převleku za Beckhamovou a nechala se vyfotit s nápisem "Ne, na turné nepojedu". Její přítel Gary Madatyan v převleku za fotbalistu Davida Beckhama naopak držel ceduli: "Prosím, prosím, prosím, udělej to pro fanoušky Spice Girls."

Roku 1998 skupinu jako první opustila Geri Halliwellová, ostatní dívky se vlastním kariérám začaly věnovat po vydání rozlučkového alba Forever v roce 2000. Znovu se Spice Girls sešly v letech 2007 až 2008, kdy absolvovaly turné. Zatím naposledy vystoupily roku 2012 na závěrečném ceremoniálu Letních olympijských her v Londýně.

Britský Guardian ve svém článku cituje anglickou moderátoru Mirandu Sawyerovou, která upozorňuje, že kdo Spice Girls poslouchal v 90. letech, bude mu dnes patrně mezi dvaačtyřiceti a šestačtyřiceti lety. "Zkrátka jsou to lidé středního věku, kteří se začínají ohlížet za životem. A pokud mají pocit, že v mládí zažili něco důležitého, mohou se do té doby chtít vrátit," upozorňuje Sawyerová na načasování comebackového turné.

Také podle Davida Sinclaira, jenž o skupině napsal knihu nazvanou Wannabe: How the Spice Girls Reinvented Pop Fame, chtějí zpěvačky oprášit zašlou slávu. "Musí vnímat jako strašnou ztrátu, že v jednu chvíli z nich byl celosvětový fenomén, ale že ten okamžik tak rychle pominul," míní Sinclair.

Lauren Bravoová, autorka knihy What Would the Spice Girls Do: How the Girl Power Generation Grew Up, zase upozorňuje na to, že vlna retra v popkultuře nastává zhruba po patnácti až dvaceti letech. "Obchody jsou plné vracejících se trendů z 90. let. Dospívající tehdy měli pocit, že vše radikální v popové kultuře se stalo ještě před jejich narozením, že se jen vrací věci z 60. a 70. let. Teď je pro ně asi hezké, když se mohou ohlédnout zpět a mít pocit, že zažili něco důležitého," míní Bravoová.

Podle šéfredaktora serveru Popjustice Petera Robinsona mohou Spice Girls těžit také ze současných společenských nálad zdůrazňujících postavení žen.