Do Prahy se vrátí metalová kapela Slipknot, poprvé od úmrtí basisty chystá desku

V pražské O2 areně příští rok zahraje metalová kapela Slipknot, jejíž členové vystupují v hororových maskách. Poprvé je sundali teprve před lety po úmrtí spoluhráče.

Po třech letech se do pražské O2 areny vrátí americká metalová kapela Slipknot. Koncert se uskuteční 11. června příštího roku, vstupenky v cenách 1090 až 1690 korun budou v prodeji od tohoto pátku, informovala pořadatelská agentura Live Nation.

Slipknot prosluli agresivními, temně nihilistickými texty, excentrickým chováním a groteskními maskami, které připomínají postavy masových vrahů z hororových filmů či ducha Halloweenu. Drsné obraznosti dostáli také v lednu 2016, kdy v pražské O2 areně na plátno promítali znepokojivé obrazy, například sugestivní záběry z operací na lidském těle.

Skupina vznikla roku 1995 v městečku Des Moines v americkém státě Iowa. Po roce zkoušení a hraní v zapadlých klubech si na vlastní náklady vydali debut Mate, Feed, Kill, Repeat. CD se objevilo na Halloween v nákladu 2000 kusů a Slipknot si jím získali pozornost několika labelů. Také začali pravidelně jezdit na turné.

Dnes bývají zpětně označováni za kapelu, která vzešla z vlny nu metalu, tedy podžánru alternativního metalu 90. let.

V roce 1999 Slipknot natočili eponymní album, jehož se prodalo přes 2,5 milionu kusů. Jednu z dalších desek pak roku 2004 představili také v České republice, kde předskakovali známější Metallice. V roce 2006 získali cenu Grammy za nejlepší metalový počin díky skladbě Before I Forget.

Slipknot - Before I Forget [OFFICIAL VIDEO] https://t.co/aGYB5e9a46 — Celaviliksfica (@lostvaynex) October 25, 2018

Roku 2008 se na pultech objevilo čtvrté album nazvané All Hope is Gone, které dosáhlo platinových prodejů v USA, Austrálii a Japonsku. Kapela se pak roku 2009 vypravila na světové turné, tehdy vystoupila také v ostravské ČEZ Aréně.

V květnu 2010 na náhodné předávkování morfiem zemřel baskytarista skupiny Paul Gray. V roce 2013 ho nahradil britský muzikant Alessandro Venturella a rok nato kapela jako poctu zemřelému kolegovi vydala album nazvané .5: The Gray Chapter. Po Grayově smrti také hudebníci zaskočili fanoušky, když se na veřejnosti poprvé ve své kariéře objevili bez masek. "Někoho, jako byl Paul, nemůžete nahradit. Byl nedílnou součástí toho, kdo jsme byli. Poté, co jsme ho ztratili, jsme se museli změnit. Je to složité, ale musíte se s tím vyrovnat. Kdyby to bylo snadné, některé kapely by nezanikly," řekl zpěvák Corey Taylor předloni v rozhovoru pro deník Právo.

What do @slipknot look like without their masks? See here: http://t.co/9tBRKV7Sub — Loudwire (@Loudwire) March 22, 2015

Od Grayovy smrti dosud Slipknot nevydali novou desku, pouze připravili kompilační disk nazvaný Antennas to Hell: The Best of Slipknot.

Vloni měl premiéru film Day of the Gusano, jenž zachycuje první cestu Slipknot do Mexico City na tamní hudební přehlídku Knotfest. A tento měsíc zpěvák a textař Corey Taylor pro španělskou televizi uvedl, že Slipknot chtějí začátkem příštího roku ve studiu natočit novou desku. "Máme zhruba dvacet demonahrávek a jsou opravdu, opravdu dobré," řekl Taylor. "Teď jen záleží na tom, které dopadnou nejlépe, a z těch album poskládáme," zmínil zpěvák, podle nějž si kapela pro turné přichystá také nové obleky a masky.

Bubeník Shawn Crahan zase naznačil, že kapela by na turné příští rok, kdy se zastaví v Česku, mohla připomenout 20. výročí od vydání své eponymní nahrávky. "Napadlo nás, že by bylo skvělé pro tuhle planetu vytvořit nějaké umění. Byli jsme docela dost dlouho pryč a už je načase, aby si lidé uvědomili, co se skutečně děje, takže na něčem k dvacátému výročí pracujeme," uvedl Crahan.