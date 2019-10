Recenze: Jak se v Česku chytl žánr grime. Veterán Skepta vyprodal Forum Karlín

„Skvělé, že se tady konečně chytl grime,“ zaznělo v pátek hned několikrát v pražském Foru Karlín před koncertem anglického rapera Skepty.

Jedna z největších hvězd britské odpovědi na hiphop měla původně vystoupit na narozeninách klubu Roxy, zájem však byl takový, že pořadatelé akci přesunuli do prostornějšího Karlína. I tady ale čtyři tisíce vstupenek zmizelo během pár dní. Kdo zaváhal, měl smůlu.

Londýnský raper žánru grime minulý měsíc oslavil 37 let. Má za sebou neobvyklou, opožděnou cestu na vrchol, která mu získala pověst legendy, na niž slyší i posluchači ze středu Evropy. V Praze už Skepta tentokrát působil dojmem člověka, který nepotřebuje nic dokazovat.

Naposledy tu účinkoval před třemi roky, tehdy na pozvání českého průkopníka grimeu Smacka. Bylo to těsně před vydáním desky Konnichiwa, která pak ze Skepty udělala obrovskou hvězdu. Získal za ni třeba cenu Mercury pro britské album roku.

Skepta patří mezi hrstku producentů a raperů, kteří na začátku tisíciletí přišli se specificky britskou verzí hiphopu, stojícím jednou nohou v karibské tradici a druhou v elektronické klubové scéně. Zvukově byli ale ponoření také v kultuře chudých londýnských předměstí s imigranty druhé a třetí generace, kteří v grimeu našli vyjadřovací prostředek - sám Skepta má kořeny v Nigérii, byť vyrůstal v Tottenhamu. Jméno "grime", to znamená špína, je tedy pro žánr příznačné.

Undergroundová hudba zaujala kritiky, avšak komerčních úspěchů rapeři dosáhli až ve chvíli, kdy se v polovině dekády přizpůsobili mainstreamu. Podvratná síla grimeu vymizela a vypadalo to, že je konec. Pak ale Skepta nechal pokusů o crossoverové hity a vrátil se ke špinavému zvuku, s nímž začínal.

Singly Shutdown a That’s Not Me, doprovázené syrovými videoklipy natočenými na ruční kameru, měly nečekaný úspěch a deska Konnichiwa v roce 2016 stvrdila jeho návrat. Když v Praze včera rapoval právě Shutdown, zněl jako někdo, kdo už své snažení nahlíží z odstupu. Byl to trochu jiný Skepta než před třemi lety v Meetfactory - však také pod pódiem stálo mnohem víc lidí.

Shutdown je jedním z tracků, kterými se Skepta vrátil na vrchol. | Video: Boy Better Know

Karlínský večer odstartovala česká DJka Nevinnost se současným trapovým soundem. Po ní přišel na pódiu Shorty, dlouholetý člen Skeptovy partičky Boy Better Know. Raper v bílé kombinéze, pod níž se mu rýsovalo bříško, už patří mezi veterány, jeho set střídmě prokládaný největšími rapovými i grimeovými klišé - třeba skandování jména labelu - ale překvapivě zafungoval a rozhýbal dav. Který ovšem následně vychladl při čekání na AJ Traceyho.

Pětadvacetiletý Brit letos vydal povedené debutové album a bodoval s několika hity. Na konci léta ale nedorazil na večírek Addict na Výstavišti, čímž část pražských fanoušků naštval. Nedá se říct, že by si včera ve Foru Karlín vylepšil pověst.

Nadšení z jeho nástupu rychle ochladlo, Tracey odstartoval set pomalými skladbami s karibskými rytmy - třeba hitem Butterflies - a k tvrdším věcem se dostal postupně. Nikdy nebyl úplně přesvědčivý a příliš často využíval playback.

Skepta své vystoupení zahájil nealbovou skladbou Pure Water, která před rokem ohlásila jeho pomalý přesun z grimeových instrumentálek k současnému hiphopu zámořského střihu. Ostatně Brit bez problému spolupracuje se zámořskými hvězdami, jako jsou Drake nebo Asap Rocky. Na aktuální desce Ignorance is Bliss je pomalejších věcí hned několik a Skepta na nich postavil první polovinu včerejšího koncertu.

I tady publikum reagovalo vlažněji. Skepta pobíhal před lesklou zdí pokrytou alobalem, uprostřed níž byla vsazená velká obrazovka, na které běžely vizuály - někdy klipy, jindy jednoduché motivy. Strohost pódia k syrové hudbě dobře sedla. Podstatnější byl ale skvělý zvuk Fora Karlín.

Skepta včerejší vystoupení zahájil nealbovou skladbou Pure Water. | Video: Boy Better Know

V polovině večera Skepta konečně došel ke tvrdším grimeovějším trackům a v prvních řadách se při skladbě Murder rozjel pořádný moshpit - kratochvíle vypůjčená z punkových koncertů, při níž do sebe tanečníci na parketu divoce narážejí v kruhu. Je to trochu připomínka časů, kdy Skepta hrával v menších klubech a vystoupení měla nádech pouličních rvaček.

Jak se včera rozjela záplava hitů, už nemohla skončit. Sál pak nadšeně skandoval do skladeb jako Men nebo That’s Not Me a z předních řad se k východu sunuly davy zničených mladíků v propocených tričkách - v moshpitu nejde vydržet dlouho.

Živelnost a spontaneitu jako by Skepta nechal na fanoušcích pod pódiem. Připomínal seriózního profesora, který přednáší žákům. Podobně ostatně zní i jeho letošní deska Ignorance is Bliss: jako nahrávka někoho, kdo už se nepotřebuje opájet slávou, ani na prahu čtyřicítky přesvědčovat fanoušky o své tvrdosti. To už nechává na mladších.

Veterán Skepta tak ve Foru Karlín předvedl, co se od něj v této fázi kariéry očekávalo. Hrál na jistotu. Příliš mnoho bezvěrců nejspíš na grimeovou víru neobrátil, v tomto ohledu má však větší šance Ocean Wisdom, který vystoupí už tuto středu v Roxy. Mladá "puška" z londýnského Camdenu svým kulometným "flow", kadencí 4,5 slova za vteřinu, vymazal z rekordních tabulek i Eminema. Do Prahy nejspíš přiveze trochu jiný typ energie než Skepta.