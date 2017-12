před 22 minutami

Bubeník a bývalý člen The Beatles Ringo Starr (77) vystoupí 19. června 2018 v pražském Kongresovém centru. Bude to jeho druhá návštěva České republiky, poprvé tu hrál v červnu 2011. Koncert je součástí jeho evropského turné k aktuálnímu albu Give More Love, které absolvuje se svým All Starr Bandem. Na koncertech ale zazní také hity The Beatles - Yellow Submarine, I Wanna Be Your Man nebo With a Little Help From My Friends. Vstupenky na pražský koncert stojí 1590 až 4590 korun. Vedle hudby se Starr věnuje i filmu, prozatím má na kontě 19 studiových alb, 37 filmových rolí a nespočet hostování na albech jiných slavných kolegů.

autor: ČTK | před 22 minutami

