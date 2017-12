před 32 minutami

Španělský popový zpěvák Enrique Iglesias se vrací do Prahy. 8. května 2018 koncertem v O2 areně oslaví 43. narozeniny. O Iglesiasovi, který zazpíval v Česku poprvé v roce 2016, se mluví jako o králi latino popu. Vydal celkem deset řadových alb, to poslední s názvem Sex and Love v roce 2014. Hostovali na něm například zpěvačky Jennifer Lopezová, Kylie Minogueová nebo americký raper Flo-Rida. Nejlevnější vstupenky na koncert lze pořídit od 890 korun.

