Do dražby jde rukopis písně Eleanor Rigby od The Beatles i "papíry" od hrobu ženy stejného jména

Do zářijové dražby memorábilií The Beatles půjde mimo jiné notový zápis skladby Eleanor Rigby z alba Revolver (1966) a také vlastnická listina k hrobu stejnojmenné ženy, která odpočívá na liverpoolském hřbitově. Ačkoliv Paul McCartney už dříve odmítl, že by tato Eleanor inspirovala slavnou píseň, pořadatelům aukce to nevadí.

Dražba memorábilií skupiny The Beatles, která proběhne 11. září ve Warringtonu nedaleko Liverpoolu, nabídne několik zajímavých kousků. Paul McCartney slaví 75. narozeniny. Nedávno se vrátil z japonského turné, pokračuje do Ameriky prohlédnout galerii Tím prvním je tužkou psaný notový zápis písně Eleanor Rigby z alba Revolver. Na papír ho hodil zesnulý producent kapely a autor smyčcového partu George Martin, kromě něj ho podepsal ještě Paul McCartney. Na listu je také poznámka, že píseň se nahrávala ve studiu číslo 2 na Abbey Road a znějí v ní čtvery housle, dvě violy a cella. Zápis podle aukční síně Omega Auctions vynese okolo dvaceti šesti tisíc liber (přes 700 tisíc korun). Dalším aukčním předmětem bude vlastnická listina hrobu Eleanory Rigbyové, která zemřela v roce 1939 ve věku 44 let a je pohřbená na hřbitově svatého Petra v Liverpoolu. Na tomto místě se v roce 1957 John Lennon a Paul McCartney potkali během večírku a později si tudy zkracovali cestu domů. McCartney dříve tvrdil, že jméno Eleanor bylo inspirované herečkou Eleanor Bronovou, která v roce 1965 hrála ve filmu Help! Příjmení Rigbey pak vzešlo ze jména jednoho obchodníka s vínem. Později ale svou výpověď změnil a řekl, že Eleanor Rigby je zcela smyšlené jméno. "Jestli někdo utratí hromadu peněz za dokument, který chce prokázat existenci fiktivní postavy, pak je to jeho věc a já s tím nemám nejmenší problém," dodal v roce 2008 poté, co si v dražbě zájemce pořídil rodný list ženy stejného jména. Podle Paula Fairweathera z Omega Auctions bude každá věc nabízená v aukci "jedinečná, fantastická a z historického hlediska velmi cenná." To, že se rukopis a listina sešly na jedné aukci, považuje za "neuvěřitelnou shodu náhod". "Papíry" k hrobu se budou dražit s miniaturní Biblí z roku 1899, v níž je jméno Elenor Rigby ručně vepsané. Fairweather očekává, že se vydraží za pět tisíc liber. Na facebookovém profilu The Beatles se včera objevily černobílé fotky z roku 1969. Focení kapely probíhalo v parku Tittenhurst v Ascotu u domu Johna Lennona. Žádné další společné focení už nepřišlo: kapela se v roce 1970 rozpadla. Na některých fotografiích je únava ze společného fungování poměrně zjevná.

