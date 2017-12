před 49 minutami

Bývalý člen kapely Sneaker Pimps Chris Corner, který si říká IAMX, se 17. března 2018 vrátí do Prahy. V MeetFactory zahraje písničky z nového alba Alive In New Light, jež vychází na začátku února. V pořadí osmé album představuje oslavu osvobození se od démonů, kteří Cornera dlouhodobě sužovali: hudebníka trápila deprese, o níž byly desky Metanoia (2015) a Unfall (2017). Deska zachycuje tuto proměnu ve fázi, kdy „už nejste, kým jste byl, ale ještě úplně nejste ani tím, kým se na konci máte stát“. Novou skladbu Mile Deep Hollow představila poslední odvysílaná epizoda detektivního seriálu How To Get Away With Murder (Vražedná práva) americké stanice ABC.

