Hudba

Vyšehrad ožije autentickou worldmusic: RAZAM a Iva Marešová vystoupí pod širým nebem

Praha se na konci května rozezní tóny worldmusic inspirovanými slovanskými kořeny. Ve čtvrtek 28. května 2026 od 19 hodin se na Letní scéně Vyšehrad uskuteční koncert hudební formace RAZAM v čele se zpěvačkou Ivou Marešovou.

Hudební formace RAZAM se zpěvačkou Ivou Marešovou.Foto: Patrick Marek
Koncert bude pojat nejen jako hudební událost, ale i jako přátelské setkání s publikem. Areál Letní scény Vyšehrad se otevře již v 18 hodin, tedy už hodinu před začátkem, aby měli návštěvníci možnost potkat se s Ivou Marešovou i celou kapelou RAZAM osobně a naladit se při sklence vína.

Iva Marešová je výraznou osobností české hudební i divadelní scény. V letech 2016 až 2019 působila jako zpěvačka skupiny Precedens, spolupracovala s řadou významných hudebníků a projektů, mimo jiné s kapelou Blue Effect, Čechomorem či Michalem Pavlíčkem. Představila se také v pražských divadlech Ta Fantastika, Hybernia, Kalich nebo v plzeňském Divadle J. K. Tyla (hrála v muzikálech Excalibur, Obraz Doriana Graye, Němcová!, Romeo a Julie či Johanka z Arku). V roli Johanky v divadle Kalich účinkuje i v současnosti.

V roce 2020 se se skupinou RAZAM podílela na hudebním nastudování inscenace Balada pro banditu v Divadle na Vinohradech a rovněž se autorsky podílela na inscenaci A pak usnu a vstanu s hudbou Zuzany Navarové, kterou uvádí Klicperovo divadlo v Hradci Králové ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové. V obou inscenacích Iva Marešová zároveň vystupuje. Za svou tvorbu získala ocenění Hradecká múza 2023.

„Magická síla Vyšehradu mě vždy přitahovala. Těším se, že energie naší hudby se prolne právě s energií tohoto fascinujícího místa. Kdykoliv tam jsem, cítím hlubiny i výšiny světa. Nebude to jen koncert, bude to rituál. Kromě známých skladeb zahrajeme premiérově i zcela nové písně a RAZAM vystoupí v rozšířené sestavě s Vladimírem Šrámkem na kytaru,“ zve na akci Iva Marešová.

Po více než půl století nově zveřejněné dokumenty vrhají nové světlo na případ tajemného únosce letadla známého jako D. B. Cooper.

Po více než půl století zveřejněné dokumenty vrhají nové světlo na případ tajemného únosce letadla známého jako D. B. Cooper. Šlo o téměř dokonalý zločin – a zároveň o jediný neobjasněný únos letadla v amerických dějinách. V roce 1971 nastoupil neznámý muž na běžný vnitrostátní let, získal výkupné a beze stopy zmizel. A vytvořil jednu z největších záhad moderní kriminalistiky.

Volvo XC90

Volvo jako synonymum bezpečnosti. Volvo jako vzor skandinávského minimalismu, kde design nestojí na okázalosti, ale na klidu, funkčnosti a dlouhodobé hodnotě. Těch pět písmen v názvu švédské automobilky může pro každého znamenat něco trochu jiného. Všechny pohledy ale spojuje jedno: Volvo je značka dnes již ikonická a v mnoha ohledech udávající směr.

Jedenadvacetiletý vězeň, který si odpykával trest za drogové a násilné činy, utekl ze střeženého areálu v Jiřících na Nymbursku v pátek brzy odpoledne. Policisté jej zadrželi v neděli vpodvečer v Olomouci. (lustrační foto)

Ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman je kvůli pátečnímu útěku vězně mimo službu. Ve služebním poměru ze stejného důvodu skončili Hermanův zástupce pro bezpečnost i vedoucí příslušného oddělení. Na pondělní tiskové konferenci to oznámil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Doplnil, že z věznice Ostrov nad Ohří se v neděli neúspěšně pokusil uprchnout další vězeň, proboural strop.

Pavel Blažek

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Dopustili se podle nich trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby, sdělil na webu Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci vrchní žalobce Radim Dragoun.

