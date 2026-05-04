Vyšehrad ožije autentickou worldmusic: RAZAM a Iva Marešová vystoupí pod širým nebem

Praha se na konci května rozezní tóny worldmusic inspirovanými slovanskými kořeny. Ve čtvrtek 28. května 2026 od 19 hodin se na Letní scéně Vyšehrad uskuteční koncert hudební formace RAZAM v čele se zpěvačkou Ivou Marešovou.
Koncert bude pojat nejen jako hudební událost, ale i jako přátelské setkání s publikem. Areál Letní scény Vyšehrad se otevře již v 18 hodin, tedy už hodinu před začátkem, aby měli návštěvníci možnost potkat se s Ivou Marešovou i celou kapelou RAZAM osobně a naladit se při sklence vína.
Iva Marešová je výraznou osobností české hudební i divadelní scény. V letech 2016 až 2019 působila jako zpěvačka skupiny Precedens, spolupracovala s řadou významných hudebníků a projektů, mimo jiné s kapelou Blue Effect, Čechomorem či Michalem Pavlíčkem. Představila se také v pražských divadlech Ta Fantastika, Hybernia, Kalich nebo v plzeňském Divadle J. K. Tyla (hrála v muzikálech Excalibur, Obraz Doriana Graye, Němcová!, Romeo a Julie či Johanka z Arku). V roli Johanky v divadle Kalich účinkuje i v současnosti.
V roce 2020 se se skupinou RAZAM podílela na hudebním nastudování inscenace Balada pro banditu v Divadle na Vinohradech a rovněž se autorsky podílela na inscenaci A pak usnu a vstanu s hudbou Zuzany Navarové, kterou uvádí Klicperovo divadlo v Hradci Králové ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové. V obou inscenacích Iva Marešová zároveň vystupuje. Za svou tvorbu získala ocenění Hradecká múza 2023.
„Magická síla Vyšehradu mě vždy přitahovala. Těším se, že energie naší hudby se prolne právě s energií tohoto fascinujícího místa. Kdykoliv tam jsem, cítím hlubiny i výšiny světa. Nebude to jen koncert, bude to rituál. Kromě známých skladeb zahrajeme premiérově i zcela nové písně a RAZAM vystoupí v rozšířené sestavě s Vladimírem Šrámkem na kytaru,“ zve na akci Iva Marešová.
