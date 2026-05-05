"Držte huby, tam nahoře!" ozvalo se směrem k V.I.P. při Claptonově koncertu v Praze

Koncert britského kytaristy, zpěváka a skladatele Erica Claptona v pondělí 4. května v pražské O2 areně nabídl slavné nahrávky jeho dlouholeté kariéry. Zazněly jeho hity jako Layla, Cocaine nebo dojemná píseň Tears in Heaven, kterou složil po tragické smrti svého čtyřletého syna Conora. V zaplněné hale jeho vystoupení podle pořadatelů sledovalo téměř 15 000 diváků.
Večer jedenaosmdesátiletý hudebník zahájil skladbou Badge z alba Goodbye (1969) své bývalé skupiny Cream. Svůj koncert představitel bílého blues, který vedle Cream působil u formací Yardbirds či Blind Faith, rozdělil na elektrickou a akustickou část. Obě obsahovaly převážně převzaté skladby. Obecenstvo například aplaudovalo písni I Shot the Sheriff z repertoáru Boba Marleyho a jeho kapely The Wailers nebo bluesovému standardu I'm Your Hoochie Coochie Man, který napsal Williem Dixon.
Z úspěšného alba Journeyman z roku 1989, jehož remasterovaná edice vyšla loni v listopadu, Clapton zahrál píseň Old Love. V akustické části koncertu posluchači aplaudovali i coververzi hitu Layla, s jejíž elektronickou verzí Clapton se svou tehdejší skupinou Derek and the Dominos zabodoval v hitparádách už v 70. letech. Později za její akustickou verzi získal Grammy za nejlepší rockovou píseň. Píseň byla věnována modelce Pattie Boydové, která byla v době jejího vzniku manželkou George Harrisona. Za Claptona se provdala roku 1979.
"Držte huby, tam nahoře!" ozvalo se během této balady z vnímavější části publika směrem k V.I.P. místům.
Nadšení posluchači si vytleskali přídavek, během kterého se dočkali skladby Before You Accuse Me, kterou složil a nahrál americký hudebník Bo Diddley v roce 1957.
V Praze zahrál Clapton počtvrté, poprvé v červenci 2006. V roli předskokana se tentokrát představil britský kytarista, skladatel a zpěvák Andrew Fairweather-Low.
Clapton, přezdívaný kvůli svému stylu hry Slowhand (pomalá ruka), je mimo jiné členem Rokenrolové síně slávy, držitel 18 cen Grammy včetně ceny za celoživotní dílo nebo Řádu britského impéria. Prestižní hudební magazín Rolling Stone zařadil Claptona v roce 2003 na čtvrté místo v žebříčku 100 nejlepších kytaristů všech dob. Před ním skončili jen Jimi Hendrix, Duane Allman a B. B. King. Claptonův akustický koncert v rámci série hudební stanice MTV Unplugged z roku 1992 se stal jedním z nejsledovanějších televizních koncertů a dodnes patří k nejznámějším počinům tohoto britského interpreta.
Clapton od roku 1963 hrál v mnoha skupinách, z nichž především The Yardbirds, John Mayall & the Bluesbreakers a Cream psali historii rocku, blues a rhythm and blues. Jako sólový umělec vydal přes dvě desítky studiových alb, z nichž to poslední vyšlo předloni pod názvem Meanwhile.
