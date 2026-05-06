Rolling Stones vydají nové album Foreign Tongues. Slibují svůj klasický zvuk i texty

Legendární britská rocková kapela Rolling Stones v úterý 5. května, necelý měsíc po vydání limitované edice nového singlu, oznámila, že 10. července vydá nové album. Foreign Tongues (Cizí jazyky) bude 25. studiovou deskou skupiny natočenou v Británii. Zatím poslední album Hackney Diamonds vyšlo po osmnáctileté odmlce v roce 2023.
Kapela oznámila vydání alba na svém webu a současně sdílela nový singl In The Stars. Zveřejnila také video, na kterém jsou k vidění osmdesátníci Mick Jagger a Keith Richards i jejich o něco mladší kolega Ronnie Wood při práci v londýnském nahrávacím studiu. Chystané album bude věrné "zvuku Rolling Stones" s kořeny blues, country a rocku a klasickými texty "stounů", ujistila kapela na webových stránkách.
Podle tiskových materiálů se na desce objeví také part zesnulého bubeníka Charlieho Wattse, který natočil ještě před svou smrtí v roce 2021. Na albu hostují také Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith z kapely The Cure a Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Nové album produkoval, stejně jako předchozí Hackney Diamonds, oskarový producent Andrew Watt.
"Nahrávání v londýnském studiu Metropolis mě hrozně baví. Nahráváním Foreign Tongues jsme strávili několik velmi intenzivních týdnů," uvedl Jagger v prohlášení. "Měli jsme 14 skvělých skladeb a jeli jsme tak rychle, jak jen to šlo. Mám ten prostor rád, není totiž moc velký, takže z každého cítíte tu vášeň," dodal.
Ohlášení nového alba provázela v posledních týdnech řada spekulací. Naposledy zveřejnila skupina The Cockroaches zprávu, v níž avizovala "nadcházející významné oznámení". Právě pod touto identitou, kterou používali pro utajované koncerty už v 70. a 80. letech, vydali Rolling Stones v polovině dubna nový singl Rough and Twisted na vinylu v limitované edici.
Španělsko přijme výletní loď s hantavirem, uvedlo ministerstvo
Španělsko přijme výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se několik lidí nakazilo hantavirem. V úterý pozdě večer to oznámilo ministerstvo zdravotnictví v Madridu. Na lodi zemřeli pravděpodobně v souvislosti s virem tři lidé. Loď se nachází na Kapverdách, které ale nemají vhodné zdravotnické vybavení, aby se o lidi na palubě lodi postaraly.
Muž z prokletého rodu. Sběratel umění Sachs dal přednost kulce před alzheimerem
Německý miliardář, světoběžník, milovník umění, dokumentární fotograf, bývalý manžel slavné Brigitte Bardotové a jeden z posledních skutečných playboyů se před 15 lety zastřelil. Než by se stal hračkou ve spárech Alzheimerovy choroby, raději volil smrt vlastní rukou. Gunter Sachs zemřel stejným způsobem, jakým žil – bez kompromisů.
Inflace v Česku vystřelila v dubnu k 2,5 procentům, zdražování u pump už začíná bolet
Meziroční inflace v Česku v dubnu zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Konečnou hodnotu dubnové inflace zveřejní statistici 13. května. V minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdili. Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply podle odhadu o 0,5 procenta.
Snížené odměny za dvě politické funkce platí. Ústavní soud odmítl stížnost senátorů
Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh skupiny 22 senátorů na zrušení právní úpravy. Plnou odměnu od letoška vyplácí jen jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40 procent částky, na kterou by měl politik nárok, pokud by působil jen v jednom zastupitelstvu.
ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Ruské útoky připravily o život nejméně 20 lidí, oběti hlásí i Krym
Nejméně 17 lidí v úterý zabily ruské útoky na ukrajinská města Záporoží a Kramatorsk, vyplývá z informací ukrajinských úřadů. Na centrum Kramatorsku Rusové shodili letecké pumy a připravili o život nejméně pět lidí, dalších 12 osob utrpělo zranění, napsal na platformě Telegram náčelník správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin. V Záporoží ruský útok zabil 12 lidí, uvedl šéf záporožské správy Fedorov.