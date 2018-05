Pražskou O2 arenu roztancoval zpěvák Enrique Iglesias, na druhém koncertu oslavil narozeniny

před 17 minutami

Svým melodickým, latinsko-americkým popem v angličtině i španělštině zpěvák Enrique Iglesias v pondělí a úterý roztancoval zaplněnou O2 arenu v Praze. Při rytmických hitech jako Be With You nebo Hero tisíce jeho příznivců, převážně dívky a ženy, nevydržely na místech k sezení.

Syn slavného španělského barda Julia Iglesiase úterní koncert absolvoval v den svých 43. narozenin.

Do Prahy se vrátil po svém prvním českém vystoupení v prosinci 2016, kdy během turné Sex and Love vyprodal halu v pražských Holešovicích.

Také tentokrát držitel Grammy za nejlepší latinské popové album z roku 1995 usiloval o nepřetržitý kontakt s přítomnými.

Velkou část večera Iglesias absolvoval v publiku, kde se s návštěvníky fotil, nahrával na mobilní telefony, rozdával podpisy nebo vybízel ke společnému zpěvu. V jednu chvíli na pódium také vytáhl dva posluchače, které pohostil alkoholem.

V úvodu vystoupení Iglesias uvedl starší písně I'm a Freak a I Like How It Feels, které s ním tradičně odzpívala značná část přítomných. V první polovině show pak Iglesias zařadil jeden ze svých největších hitů Bailamos, který nahrál pro soundtrack k filmu Willa Smithe Wild Wild West z konce 90. let minulého století.

Popová hvězda, která za svoji kariéru prodala více než 160 milionů nosičů, v Praze ukázala dvě hudební tváře. Na hlavním pódiu Iglesias předvedl koncert plný efektů.

Poté, co proběhl špalírem nadšených fanoušků k menšímu pódiumu umístěnému na druhé straně haly, v komornějším pojetí uvedl několik akustických písní.

Jeden z návštěvníků pondělního koncertu natočil Iglesiasův hit Bailamos. | Video: Martin Dybala

Iglesias, který roku 2003 s Antoniem Banderasem, Salmou Hayekovou a Johnnym Deppem účinkoval ve snímku Tenkrát v Mexiku a jako host se objevil v několika seriálech, svůj herecký talent uplatnil při komunikaci s pražským obecenstvem.

Odměnou za bezprostřednost mu vedle neutuchajících ovací byla i černá podprsenka hozená na pódium.

Enrique Iglesias se narodil v Madridu jako třetí potomek slavného pěvce Julia Iglesiase a bývalé filipínské modelky Isabely Preyslerové. V osmi letech se přestěhoval za otcem do Miami.

Zpočátku měl úspěch hlavně mezi Latinoameričany, až v roce 1999 ho anglické album nazvané Enrique vyneslo do první ligy světové populární hudby.